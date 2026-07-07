Los periódicos belgas tras la eliminación de Estados Unidos: ¡Hola, Donald!

La polémica en torno a Fularin Balugun Los principales medios belgas celebraron la goleada 4-1 a Estados Unidos en octavos del Mundial 2026 y recordaron el indulto del delantero tras la intervención del presidente Donald Trump ante Gianni Infantino.

El periódico francófono «Le Soir» tituló en papel y en su portada digital: «¿Hola, Donald?», acompañada de una foto del delantero belga Romelu Lukaku celebrando el último gol con las manos en las orejas, antes de imitar el famoso baile de Trump con sus compañeros.

«Het Laatste Nieuws» ironizó: «¿Qué pensará Donald Trump de esto?», aludiendo a la celebración de Lukaku como respuesta a la injerencia política estadounidense en el torneo.

Para «La Libre», La «injerencia» de Trump resultó inútil, pues Bélgica mostró lo mejor de sí. El diario flamenco De Standaard añadió que, pese a la decisión de la FIFA, los Diablos Rojos eliminaron a Estados Unidos con contundencia.

Bélgica aprovechó para burlarse de la injerencia política que intentó salvar a Estados Unidos de la eliminación.

Tras el partido, la cuenta de la Federación Belga «Los Diablos Rojos» publicó: «Anulen esto», en alusión a la anulación de la suspensión de Balugun por parte de la FIFA.

Bélgica disfruta su triunfo sobre Estados Unidos, aunque ya piensa en España, su rival el viernes en Los Ángeles.

La cadena destacó que España «había sido imbatible hasta ahora» y que «había ganado con facilidad» a Austria y a Portugal antes de medirse a los Diablos Rojos, aunque advirtió que Lamine Yamal es «una fuerza impredecible». aunque el torneo empezó con un inesperado empate ante Cabo Verde.

La cadena pública francófona RTBF prevé que el equipo de Rudi García deba «desafiar las estadísticas», pues Bélgica suele sufrir ante España: en 23 duelos ha sumado 6 victorias, 5 empates y 12 derrotas.

Ambos equipos se han visto las caras en 23 ocasiones, con un balance de 6 victorias belgas, 5 empates y 12 triunfos españoles. incluidas las cinco más recientes. La última victoria belga fue en el Mundial 1986, cuando eliminó a España en los penaltis.