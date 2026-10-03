El croata Zlatko Dalic, director técnico de la selección de los Emiratos Árabes Unidos, recibió una triste noticia antes del enfrentamiento ante la selección de Omán en la Copa del Golfo Arábigo «Golfo 27».

La selección de los Emiratos Árabes Unidos se enfrenta a su homóloga de Omán hoy sábado, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal en Yeda, en las semifinales del torneo del Golfo.

Alrededor de media hora antes del inicio del partido, concluyó un duro encuentro de la Liga de Naciones de la UEFA, que la selección de Inglaterra resolvió a costa de su homóloga croata por un resultado de 7-0, en la tercera jornada de la competición del Grupo Tres.

Según la red «Stats Foot», esa abultada derrota se convirtió en la peor de la historia de la selección de Croacia.

Esa abultada derrota llegó apenas 3 meses después de la salida de Dalic del banquillo de la selección de Croacia, donde le sucedió su compatriota Slaven Bilic, mientras que él se marchó para dirigir a la selección de los Emiratos Árabes Unidos.

La selección de Croacia vivió una época dorada junto a Dalic, quien la dirigió durante 9 años, desde 2017, y la condujo a lograr el segundo puesto en el Mundial de 2018 en Rusia, y el tercero en el Mundial de 2022 en Catar.