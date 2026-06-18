«Los pantalones cortos lo delataron»... Harry Kane despierta preocupación en la concentración de Inglaterra

Harry Kane preocupa por una lesión tras el partido contra Croacia, disputado ayer miércoles en la primera jornada del Mundial 2026.

El capitán inglés marcó dos goles que valieron el 4-2 sobre Croacia.

Con esos dos tantos, llegó a diez en Mundiales y empató el récord de Gary Lineker como máximo goleador inglés en estas citas.

Según The Sun, tras el encuentro se le vio con un vendaje en la parte baja de la pierna izquierda.

Tras cambiarse, se reunió con su familia en el estadio y los pantalones cortos mostraron el vendaje.

Kane, elegido mejor jugador del partido, completó los noventa minutos sin ser sustituido, lo que animó a la afición inglesa, que espera verlo recuperado para enfrentar a Ghana el martes.

Además, preocupa el vicecapitán Declan Rice, quien cojeó al retirarse y fue reemplazado por Morgan Rogers.