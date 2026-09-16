Los palcos VIP cambian la historia del Barcelona: el plan de Laporta para alcanzar los 1.450 millones

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, apuesta por convertir el nuevo estadio del conjunto catalán en una máquina imparable de generar dinero, con el objetivo de alcanzar una cifra sin precedentes en la historia del club: 1.450 millones de euros en ingresos en la temporada 2030-2031, con beneficios que superarían los 370 millones de euros.

El diario español "Sport" señaló que la junta directiva del Barcelona cree que el motor principal de este crecimiento vertiginoso es un único proyecto: el Espai Barça y el nuevo Camp Nou.

Con el estadio terminado a plena capacidad, cercana a los 105.000 espectadores, en comparación con solo 62.000 la temporada pasada debido a las obras de construcción, el recinto se convertirá en una auténtica máquina de generar dinero, especialmente mediante el aprovechamiento pleno de su potencial comercial.

El club se centra de manera especial en las nuevas minas de oro: los palcos VIP y las zonas de hospitalidad de lujo, además de los ingresos operativos habituales de los días de partido, que son las áreas de mayor valor añadido y que elevarán notablemente los ingresos de cada encuentro.

El Barcelona ha fijado un calendario claro para hacer realidad este sueño. Con el regreso gradual al estadio, el club planea inaugurar las nuevas zonas VIP el próximo octubre, mientras que está previsto poner en funcionamiento una parte de la tercera grada durante el primer trimestre de 2027.

El elemento decisivo y último del proyecto será la cubierta del estadio, cuyas obras de instalación está previsto que comiencen en el verano de 2027, con el objetivo final de disponer de un estadio completo y listo para aprovechar al máximo su potencial de cara al final del mandato de Laporta.

Las previsiones indican que este desarrollo permitirá al Barcelona lograr un beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) superior a los 370 millones de euros de cara a 2030-2031, es decir, cerca de 200 millones de euros más que los beneficios de la temporada 2025-2026, que ascendieron a 184 millones de euros.

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El Barcelona cerró la temporada 2025-2026 con unos ingresos de 1.065 millones de euros, mientras que ha destinado un presupuesto de ingresos de alrededor de 1.195 millones de euros para la temporada actual 2026-2027, lo que confirma la continuidad de la tendencia ascendente.

El mensaje es claro por parte de la directiva de Laporta: el potencial comercial del nuevo Camp Nou será decisivo, y el objetivo es que su mandato concluya con un Barcelona como el club económicamente más fuerte del mundo, con unos ingresos muy superiores a los que logra en la actualidad.