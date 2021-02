Los otros casos de jugadores que cuestionan al cuerpo médico de Millonarios

Ex-jugadores del cuadro capitalino se han mostrado inconformes con el proceder del club y sus médicos. Repaso por los antecedentes recientes.

El fichaje fallido de Andrés Felipe Román por Boca Juniors, luego de detectarse una miocardiopatía hipertrófica progresiva en los exámenes médicos realizados en Buenos Aires, se suma a una lista de casos que hoy tienen al cuerpo médico de Millonarios en el ojo del huracán.

Tristemente, lo revelado por el departamento médico del 'Xeneize' tiene en vilo la carrera del futbolista, pues el problema cardiaco encontrado es causante de muerte súbita y según la Sociedad Interamericana de Cardiología, "al ser el ejercicio y la edad joven dos condicionantes importantes del riesgo arrítmico, la recomendación general es que ningún paciente portador de cualquier forma de Miocardiopatía hipertrófica haga actividad física de forma competitiva", hecho que ha generado largas y amplias críticas al club.

Además, en los antecedentes recientes, varios ex-jugadores del Embajador han puesto en tela de juicio los procederes de los médicos a los que fueron sometidos por diversas lesiones, tal y como lo constatan los testimonios de Edwin Carrillo y Yilmar Angulo.

El pasado 28 de enero, Carillo criticó con severidad al cuerpo médico en diálogo con Casa Azul TV, calificando la gestión como "pésima": "Los médicos de Millonarios, Juan Piñeros y Catalina Chica, son los encargados de las recuperaciones allá, los que les dicen a los fisioterapeutas lo que tienen que hacer. Los fisioterapeutas son Fabián y Jonathan, pero creo que ellos no tienen la culpa de nada, todo empieza desde la cabeza. Ha habido muchas lesiones con las cuales los médicos no han dado en Millonarios. Creo que es muy deficiente la parte médica en Millonarios, es un poco pésima".

"Sentí molestias en la rodilla finalizando la etapa con el profe Pinto, pero no fue en ninguna jugada especial o choque, no sé si hice mal al seguir jugando y no parar. Eso se me fue complicando, le comenté al médico y, según ellos, no tenía nada, en las resonancias no salía nada. En la última resonancia me salió un desgaste en el cartílago, me operó el médico y empecé la rehabilitación, pero me seguía sintiendo igual que antes, no vi avance", complementó el volante.

Y continúo en su relato, argumentando que la lentitud en su recuperación lo llevó a tomar la decisión de terminar el contrato con Millonarios anticipadamente: "Las terapias no fueron las adecuadas, cuando empecé a entrenar con el equipo nunca me sentí totalmente recuperado, perdí muchísimo tiempo en ese proceso y por eso decidí salir antes del tiempo de que se acabara el contrato para ganar tiempo y recuperarme bien".

Carrillo también habló de otros casos de compañeros que se vieron en una situación similar a la suya: "Hay jugadores como Luciano Ospina y Santiago Montoya no están bien rehabilitados, creo que no es de parte de nosotros, no sé qué pasa que uno no queda totalmente rehabilitado. Terminé muy aburrido, no veía mejoría y eso fue lo me hizo salir de allá. Perdí un año de mi carrera en ese proceso de rehabilitación".

En esa misma línea se mostró Yilmar Angulo, aunque en el 2017 y en entrevista para el Diario AS, luego de sufrir un accidente cerebrovascular espontáneo isquémico a finales del 2016.

"La verdad yo no sé qué es lo que pretende Millonarios porque ellos saben que yo todavía no estoy bien físicamente y que no estoy ciento por ciento apto para jugar fútbol. Cuando llegué a Millonarios entré en un ciento por ciento de mis condiciones, y ahora estoy saliendo prácticamente en un 70 por ciento", manifestó Angulo sobre la situación que vivía en ese momento.

"Lo más lógico es que ellos me entregaran a mí en el ciento por ciento. Estando bien en todo. Porque yo todavía no tengo la fuerza completa; la misma fuerza que tengo en la pierna derecha no la tengo en la pierna izquierda. Y en los brazos es igual. Millonarios debió recuperarme para ahí sí devolverme al Medellín, porque así fue que Medellín me entregó", añadió al comentar que, tras lo sucedido en 2016, el equipo decidió no contar más con él.

Sobre la relación con los médicos, Angulo afirmó que tras recibir el alta médica, no hizo entrenamientos completos junto al equipo: "Desde que la doctora me dijo: "Usted está apto para que empiece a realizar sus funciones", en Millonarios nunca me pusieron. Simplemente me ponían a correr por fuera de la cancha. Incluso así también tienen a mi compañero Perlaza (Jorge): no lo ponen a hacer fútbol, no lo ponen a hacer reducido. Simplemente corríamos todos los días. Para recuperarme debía tener contacto con la pelota y contacto físico con los compañeros. Nunca la tuve, y así ningún jugador se va a recuperar".

Y pese a que habló con la parte directiva, nada cambió para él: "Yo todo el tiempo se lo comunicaba a Liliana (Méndez, vicepresidente de Millonarios). Le decía: "Liliana, los entrenamientos que nos están haciendo no nos sirven". A ella siempre le decían que yo estaba entrenando bien cuando en realidad no era así. Millonarios no hizo el esfuerzo de ponerme y tratar de recuperarme. Si ya no me recuperaba, era la voluntad de Dios".

Respecto al caso Román, Millonarios entregó un comunicado afirmando que en los chequeos anteriore realizados al jugador, "sus resultados no presentaron inconvenientes ni signos de alerta para la práctica del fútbol profesional" y que una vez regrese al país, se le harán exámenes adicionales.

¿Quiénes conforman el cuerpo médico de Millonarios?

Según la información que suministra el sitio Web oficial del club, el cuerpo médico está conformado por la médica Catalina Chica, el psicólogo Edwin López, los fisioterapeutas Fabián Hernández y Jhonathan Zolaque y la nutricionista Lorena Herrera.

Juan Piñeros, mencionado por César Carrillo en su momento, no aparece oficialmente como médico de Millonarios.