La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol se ha aliado con otras confederaciones continentales y ha amenazado con organizar su propia versión del Mundial si Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol, se niega a dimitir.

Infantino, de 56 años, se aferra con todas sus fuerzas a permanecer en su cargo, tras haber provocado una gran conmoción en los círculos del fútbol.

Infantino desveló un sorprendente plan para vender participaciones del Mundial a inversores del sector privado, antes de verse obligado a dar marcha atrás en una situación humillante.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, junto a responsables de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol y de la Confederación Asiática de Fútbol, presionan hacia la dimisión de Infantino.

El diario británico "The Times" informó de la formación de una alianza con el objetivo de derrocar a Infantino y "paralizar a la Federación Internacional de Fútbol".

La alianza estudia organizar sus propias competiciones internacionales si Infantino insiste en permanecer en el poder y busca su reelección el próximo mes de marzo.

La UEFA ya cuenta con un proyecto para disputar una Liga de Naciones mundial que rivalice con el Mundial, después de que se le encargara elaborar la idea por primera vez en 2017.

Los airados opositores de Infantino también han diseñado planes para boicotear las reuniones del consejo de la Federación Internacional de Fútbol y de sus comités, además de negarse a ratificar las decisiones.

Infantino solo ha logrado obtener 15 declaraciones de apoyo de entre las 211 federaciones miembro, desde que se desveló su fallido proyecto.

La Federación Inglesa de Fútbol se sumó a sus homólogos de Gales en la retirada de su apoyo a Infantino, antes de las elecciones a la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol previstas para el próximo año.

La UEFA anunció que Inglaterra y todas las demás federaciones miembro boicotearán el Mundial si la propuesta de Infantino recibe luz verde.

La UEFA también estudia emprender acciones legales contra los responsables de la FIFA a raíz de las repercusiones de esta crisis.