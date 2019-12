Los objetivos que Cristiano Ronaldo pudo cumplir en 2019 (y los que no)

El luso tenía varios retos a su alcance, tanto con la Juventus como con Portugal. ¿Cuáles ha podido lograr y cuáles no?

Leo Messi pudo con unos y no pudo con otros. El otro gigante del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo, también pudo haberse planteado cinco grandes objetivos a principios de 2019. ¿Cuáles consiguió realizar y cuáles no? Con el último mes del año ya terminando, lo repasamos.

1. CAMPEÓN EN TRES PAÍSES DISTINTOS

Conseguir el Scudetto con la en la temporada de su estreno en el fútbol italiano era su primer gran objetivo. Iba a suponer su tercer título liguero en tres países distintos, tras lograr la Premier con el United y Laliga con el .

¿CUMPLIÓ EL OBJETIVO? SÍ. La Juventus, como viene siendo una regla en Italia desde 2012, se quedó con un nuevo título liguero. Eso sí, perdió la Supercopa italiana a manos de la en el último mes del año.

2. SEIS OREJONAS COMO GENTO

Lograr la con la ‘Vecchia Signora’ era otro reto. Eso significaría igualar en lo más alto a la leyenda madridista Paco Gento con 6 ‘orejonas’ y repetir el éxito de Clarence Seedorf, al lograrlas con tres clubes distintos.

¿CUMPLIÓ EL OBJETIVO? NO. La Juventus fue eliminada en cuartos de final de la Champions League a manos del , a la postre semifinalista. Cristiano había sido clave para sacar al en octavos, firmando un hat-trick en la vuelta de Turín, pero no pudo hacer nada para impedir que De Jong, De Ligt y compañía borren a los italianos de la Liga de Campeones. Sigue con cinco títulos de Champions.

3. SER MISTER CHAMPIONS

Buscaba Ronaldo también ser el primer jugador de la historia que suma cuatro Champions League consecutivas, bajo el nuevo formato. Para eso, tenía que llegar a la final del Metropolitano y salir vencedor en dicho encuentro con la Juventus.

¿CUMPLIÓ EL OBJETIVO? NO. La Juventus se fue antes de tiempo de la Liga de Campeones y no llegó ni siquiera a las semifinales. Venía de ganar tres seguidas con el Real Madrid.

4. EMPATAR A MESSI CON UNA QUINTA BOTA DE ORO

Quería también terminar la como el ‘capocannoniere’, máximo goleador, lo que se traduciría en la tercera liga distinta en dejar su sello y, a la vez, si los números eran elevados, optar a la Bota de Oro, que sería la quinta en su lista particular, empatando con Messi.

Además, el luso aspiraría a los otros premios individuales en liza, como el 'The Best' y el Balón de Oro.

¿CUMPLIÓ EL OBJETIVO? NO. Cristiano no logró ser el máximo goleador de la Serie A. De hecho, con 21 tantos en 31 partidos, acabó por detrás de Fabio Quagliarella ( , 26), de Duván Zapata ( , 23) y de Krzysztof Piątek (Milan, 22). Además, la Bota de Oro fue para Messi, que tomó más distancia respecto de Ronaldo (6-4). ¿El The Best y el Balón de Oro? También para el genio argentino del .

5. SER DE NUEVO CAMPEÓN CON PORTUGAL

Hacer campeón a en la novedosa Nations League en la que los lusos ejercían de anfitriones y donde ya eran semifinalistas era el otro gran reto del año. Y es que sería el segundo entorchado con la ‘Seleçao’ -tras la 2016- y en ambos estaría el ‘7’ de capitán.

¿CUMPLIÓ EL OBJETIVO? SÍ. Portugal mandaba nuevamente en Europa al derrotar a Holanda el 9 de junio por 1-0, con gol de Gonçalo Guedes, en la final de la primera edición de la , disputada en el Estadio do Dragão en . Cristiano Ronaldo tuvo la oportuinidad de levantar una copa para su país, esta vez presente todo el partido y no desde la banda como en aquella final de la Euro 2016.