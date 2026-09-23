La magia del efecto Xabi Alonso se apagó en Stamford Bridge más rápido de lo esperado; tras un comienzo prometedor, el Chelsea vivió un estrepitoso descalabro defensivo después de la pobre derrota por tres goles a cero ante el Brentford, con lo que el equipo encadena tres partidos consecutivos sin lograr ninguna victoria en la Premier League.

El Chelsea se sitúa actualmente en la décima posición con apenas 7 puntos, y su portería ha encajado 12 goles, siendo la peor defensa de toda la Premier League tras cinco jornadas.

Este preocupante retroceso defensivo desató un aluvión de duras críticas, la más destacada de ellas por parte de la leyenda del equipo John Terry a través de su canal de YouTube; allí declaró: «Los números son totalmente inaceptables para nosotros como afición, y como leyenda del club, y estamos pasando por un momento muy difícil».

Los datos indican que el Chelsea sigue sin ser capaz de dejar su portería a cero durante 22 partidos consecutivos en la Premier League, en la racha de desastres defensivos más larga del club londinense desde 1965.

Este arranque catastrófico coloca a Alonso como el segundo peor inicio de temporada del Chelsea en el siglo XXI, superando únicamente el sombrío comienzo de Mauricio Pochettino con 5 puntos.

John Terry criticó la filosofía táctica de Alonso en el tratamiento del balón parado y la defensa en zona, y añadió: «Soy de la vieja escuela y prefiero el marcaje individual; la defensa en zona hace que los jugadores eludan su responsabilidad. En el partido ante el Brentford, el rival aprovechó los espacios en el palo lejano sin que nadie supiera quién marcaba a quién en cuanto el balón sobrepasaba a los defensores. Los jugadores deben asumir su responsabilidad».

Por su parte, Xabi Alonso reconoció el evidente fallo defensivo en su sistema, y declaró tras el partido: «Es evidente que necesitamos mejorar defensivamente; rendimos bien en ataque, pero nos falta equilibrio. No se trata solo del balón parado, sino también de los duelos individuales, la construcción del juego y el control del ritmo del partido. Ahora mismo no tenemos la solidez suficiente para competir durante los 90 minutos, pero todo necesita tiempo».

A pesar de todas las dificultades, la directiva del Chelsea renueva su plena confianza en el proyecto deportivo del joven técnico español, apostando por el actual parón internacional para buscar soluciones rápidas a estas grietas defensivas, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo está ausente de las competiciones europeas esta temporada y concentra toda su atención en las competiciones nacionales.

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