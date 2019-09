Los números no mienten: Con Zidane, segundas partes no son buenas

El regreso de Zidane, lejos de ahuyentar la crisis, la ha agravado: el Madrid no carbura

Segundas partes nunca fueron buenas. Resta un mundo para que acabe la temporada, pero a estas alturas, eso es lo que piensa gran parte del madridismo respecto a la figura de Zinedine Zidane. El galo ganó tres Champions con el , pero desde su regreso al club blanco, el francés no está pudiendo enderezar el rumbo de la nave madridista. Es más, el equipo parece que sigue sin tocar fondo, sin saber cómo salir de un bucle negativo y un proceso de caída libre. Son ya muchas las voces críticas del madridismo con un Zidane que no acaba de dar con la tecla. En París, sin ir más lejos, más allá del 3-0 encajado y de la mala sensación que dejó el equipo, el Real Madrid batió un récord negativo: por primera vez en toda una década, no remató ni una sola vez entre los tres palos.

El francés se marchó del Real Madrid con un bagaje impresionante de títulos y con un porcentaje de victorias superior al 70%. Desde que ha regresado al Madrid, ahora Zidane tiene un 43% de triunfos. Un porcentaje inaceptable para un club de la dimensión y presupuesto del club merengue. Los datos hablan por sí solos. Son realmente nefastos.En el capítulo goleador, el balance es realmente desolador. En 16 partidos, el Madrid de Zidane ha encajado nada más y nada menos que 23 goles en 16 partidos. Un dato que habla realmente mal del equipo merengue.

R. Madrid con Zidane Partidos Ganados Empatados Perdidos % Victorias GF GC Primera etapa 149 104 29 16 69.80% 393 160 Desde su regreso 16 7 4 5 43.75% 25 23

A pesar de su carácter de leyenda y de su impecable trayectoria en la primera etapa, Zidane sabe que los entrenadores son hijos de los resultados. Y si el Real Madrid sigue sin levantar cabeza y no mejora, es bastante probable que el técnico francés vea su puesto peligrar.