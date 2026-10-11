Los números no bastan: la receta especial con la que el Barcelona caza talentos

El Barcelona no se limita a los números y a las estadísticas cuando elige sus nuevos fichajes, sino que se apoya en una combinación de análisis de datos, observación directa e intuición, además del estudio de la personalidad del jugador y de su entorno social, según reveló Joao Amaral, responsable del departamento de captación de talento del club catalán.

Amaral explicó, en declaraciones recogidas por el diario español "Mundo Deportivo", que una dependencia excesiva de los datos puede ocultar detalles importantes, y subrayó que ver a los jugadores en directo ayuda a descubrir aspectos tácticos y de comportamiento que no se aprecian con claridad en las grabaciones.

Señaló que el verdadero reto no está en descubrir a los jugadores conocidos, sino en identificar los talentos que encajan con las necesidades del equipo y su estilo de juego, e insistió en la importancia de que los ojeadores anoten sus observaciones cuando detectan indicios de que un jugador posee capacidades excepcionales.

El proceso de captación comienza, según Amaral, con la definición de las necesidades deportivas en coordinación entre Deco, el director deportivo, y el entrenador Hansi Flick. Después, el departamento de análisis de datos establece indicadores específicos para cada posición, con el fin de filtrar a los candidatos antes de someterlos a fases avanzadas de seguimiento y de comparación con los requisitos del cuerpo técnico.

Amaral reveló que el Barcelona abandonó el sistema de valoración numérica del cero al diez, por su carácter subjetivo, y lo sustituyó por informes descriptivos que abordan los aspectos físicos, técnicos y tácticos, con un resumen del rendimiento del jugador durante el partido. También recalcó que viajar y observar en directo son dos elementos fundamentales en la metodología de trabajo de los ojeadores.

El proceso de evaluación no se detiene en los límites del campo, ya que el club se preocupa por conocer la personalidad del jugador, a su familia y a su círculo social, y recurre a las conversaciones directas y a las redes sociales para entender su capacidad de adaptación al equipo y a la ciudad, y hasta qué punto sus rasgos psicológicos se ajustan a las exigencias del club.

En este sentido, Amaral puso como ejemplo el caso del delantero brasileño Vitor Roque, que se incorporó al Barcelona antes de su llegada al club, al considerar que sus características encajaban con el estilo del equipo, aunque el momento de su traspaso fue uno de los principales retos.

Explicó que la llegada de Roque durante el mercado de invierno, en plena temporada, lo colocó bajo una presión inmediata para demostrar sus cualidades y aportar lo que se esperaba de él, en paralelo a las expectativas asociadas al valor de la operación.

Amaral concluyó subrayando la importancia de extraer lecciones de las experiencias anteriores, al afirmar: "Si no aprendemos de nuestros errores, no evolucionaremos", en referencia a la necesidad de aprovechar la experiencia de Roque a la hora de tomar decisiones futuras dentro del Barcelona.



