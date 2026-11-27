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Hablar del sufrimiento del Manchester United ya no es una exageración ni fruto del enfado de la afición, sino una dolorosa realidad que confirman las cifras. Un equipo que en su día aterrorizaba a toda Europa tiene hoy la peor defensa del continente y vive una auténtica lucha por evitar el descenso.

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La verdad es impactante: el Manchester United no es un equipo fuerte, sino un equipo sumido en una profunda crisis. La dura derrota a domicilio ante el Liverpool no sorprendió a su afición; al contrario, muchos temían un resultado aún peor.

Tras caer al 19.º puesto y acumular 90 días sin ganar en la liga, el United se prepara para recibir al Brentford en Old Trafford el sábado, en un último intento por frenar la racha de derrotas y salvar lo que se pueda salvar.

Las cifras reveladas por la sección de deportes del diario británico «Daily Mail» condenan por completo a este equipo y explican por qué ignorar la lucha por evitar el descenso es lo último que se puede hacer.

La peor defensa de Europa

No es de extrañar que el Manchester United encabece la lista de las peores defensas de Europa: oficialmente, tiene la peor defensa de las cinco grandes ligas.

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El gol tardío de Luis Suárez para el Sporting de Lisboa elevó a 36 los goles encajados por el United en todas las competiciones, por encima del Lens (35), el Crystal Palace (34), el Getafe (34) y el Unión Berlín (33).

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Hablamos del Lens, que encajó nueve goles en un solo partido de la Liga de Campeones, y del Unión Berlín, que ha recibido cinco o más goles en tres ocasiones esta temporada, incluida una goleada por 7-0 ante el Bayern de Múnich.

El diario señaló que al United le falta, individual y colectivamente, cualquier tipo de organización, cualquier voluntad de cumplir con lo básico y cualquier solidez que haga que los delanteros rivales se lo piensen dos veces antes de atacar.

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En la Premier League en concreto, el United es el 19.º en ocasiones claras concedidas y también el 19.º en goles esperados concedidos, además de tener la sexta peor diferencia de goles esperados de la liga.

Si se observan las cuatro principales categorías del fútbol inglés, el Manchester United es, junto al Ipswich Town, uno de los dos únicos equipos que no han dejado su portería a cero en ningún partido esta temporada.

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En el plano individual, el panorama es aún más sombrío. Matthijs de Ligt pareció completamente desorientado ante el Liverpool en su primera titularidad en liga en 357 días, Leny Yoro sigue cometiendo errores costosos, Diogo Dalot ya no está a su nivel habitual, el rendimiento de Noussair Mazraoui ha caído considerablemente, Patrick Dorgu parece incómodo defendiendo, a Harry Maguire le falta velocidad de recuperación y Lisandro Martínez no es más que una pálida sombra de la mejor versión que vimos de él.

Desastre a balón parado y debilidad física

El balón parado es un auténtico desastre para el Manchester United. En la Premier League, el equipo es el 20.º en goles encajados a balón parado, con siete, y el 19.º en goles marcados a balón parado, con solo uno.

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Otra de las mayores preocupaciones es la facilidad con la que se supera la defensa del United: con una media de 111,5 kilómetros por partido, el equipo es el 19.º de la liga en distancia recorrida y sufre una grave falta de velocidad y de forma física en el centro del campo y en las bandas.

Aunque hubo señales positivas en el trabajado empate en Lisboa, los problemas del United amenazan con acabar derrotando a Pochettino y a su cuerpo técnico si no se corrigen rápidamente la defensa, la forma física y el balón parado.