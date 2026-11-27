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Hablar del sufrimiento del Manchester United ya no es una simple exageración ni fruto del enfado de la afición, sino una realidad dolorosa que confirman los números: un equipo que en su día aterrorizaba a toda Europa tiene hoy la peor defensa del continente y vive una auténtica lucha por evitar el descenso.

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La verdad es demoledora: el Manchester United no es un equipo fuerte, sino un equipo sumido en una profunda crisis. La dura derrota a domicilio ante el Liverpool no sorprendió a su afición; al contrario, muchos temían un resultado todavía peor.

Tras caer hasta el puesto 19 y con 90 días ya sin ganar en liga, el United se prepara para recibir al Brentford en Old Trafford el sábado, en un último intento por frenar la racha de derrotas y salvar lo que todavía se pueda salvar.

Las cifras reveladas por la sección de deportes del diario británico «Daily Mail» condenan por completo a este equipo y explican por qué ignorar la lucha por la permanencia es lo último que se puede hacer.

La peor defensa de Europa

No es de extrañar que el Manchester United encabece la lista de las peores defensas de Europa, ya que tiene oficialmente la peor zaga de las cinco grandes ligas.

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El gol tardío de Luis Suárez para el Sporting de Lisboa elevó a 36 los tantos encajados por el United en todas las competiciones, por encima del Lens (35), el Crystal Palace (34), el Getafe (34) y el Union Berlin (33).

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Hablamos de un Lens que encajó nueve goles en un solo partido de la Liga de Campeones, y de un Union Berlin que ha recibido cinco goles o más en tres ocasiones esta temporada, incluida una goleada por 7-0 ante el Bayern de Múnich.

El diario señaló que al United le falta, tanto a nivel individual como colectivo, cualquier tipo de organización, cualquier voluntad de cumplir con lo básico y cualquier solidez que haga pensárselo dos veces a los delanteros rivales antes de atacar.

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En la Premier League en concreto, el United ocupa el puesto 19 en ocasiones claras concedidas y también el decimonoveno en goles esperados en contra, además de presentar la sexta peor diferencia de goles esperados del campeonato.

Si se observan las cuatro principales divisiones de Inglaterra, el Manchester United es uno de los dos únicos equipos que no han dejado la portería a cero en ningún partido esta temporada, junto al Ipswich Town.

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En el plano individual, el panorama es aún más sombrío. Matthijs de Ligt pareció totalmente desorientado ante el Liverpool en su primera titularidad en liga en 357 días, Leny Yoro sigue cometiendo errores costosos, Diogo Dalot ya no rinde al nivel habitual, Noussair Mazraoui ha bajado mucho su nivel, Patrick Dorgu parece incómodo defendiendo, a Harry Maguire le falta velocidad de recuperación y Lisandro Martínez no es más que una pálida sombra de la mejor versión que vimos de él.

Desastre a balón parado y debilidad física

Las jugadas a balón parado son, para el Manchester United, un desastre en toda regla. En la Premier League, el equipo ocupa el puesto 20 en goles encajados a balón parado, con siete, mientras que es el 19.º en goles marcados en esas acciones, con apenas uno.

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Otra de las grandes preocupaciones es lo fácil que resulta superar la defensa del United. Con una media de 111,5 kilómetros por partido, el equipo es el 19.º de la liga en distancia recorrida y sufre una grave falta de velocidad y de forma física en el centro del campo y en las bandas.

Aunque hubo señales positivas en el trabajado empate en Lisboa, los problemas del United amenazan con acabar con Pochettino y su cuerpo técnico si no se corrigen pronto la defensa, el estado físico y el balón parado.