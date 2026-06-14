Los números hablan por sí solos: un ritmo excepcional en el partido entre Marruecos y Brasil

El Brasil-Marruecos (1-1) del Mundial 2026 batió el récord de tiempo de juego efectivo del torneo.

Según Opta, el partido duró 59 minutos y 13 segundos, lo que refleja el alto ritmo del encuentro.

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Esta cifra refleja el juego ofensivo y la ausencia de pérdidas de tiempo, pues el balón permaneció en juego largos ratos, lo que ofreció un duelo abierto y dinámico.

Ismail El Saybari adelantó a los Leones del Atlas tras un mano a mano con Alisson en el 21’, y Vinicius Junior igualó para la Seleção con un gran disparo en el 32’.

Ambos equipos integran el Grupo C, donde Escocia venció 1-0 a Haití esta mañana (hora de Greenwich).

Brasil busca su sexto título, mientras que Marruecos aspira a mejorar el cuarto puesto histórico alcanzado en Qatar 2022.



