Xavi afronta su bautismo de fuego como seleccionador de la selección neerlandesa. Voetbalzone piensa junto al técnico español y pronostica qué jugadores saltarán al campo este jueves ante Alemania en la Nations League.

Robin Roefs lleva ya un tiempo rindiendo a un gran nivel en el Sunderland, por lo que a menudo suena la petición de darle una oportunidad bajo palos. Aun así, Bart Verbruggen sigue siendo también con Xavi la primera opción en la selección neerlandesa.

Denzel Dumfries parte con ventaja en el lateral derecho sobre Jurriën Timber, que todavía sigue trabajando para ponerse a punto. Jan Paul van Hecke acompañará a Virgil van Dijk, que sigue como internacional y como capitán. Micky van de Ven es la pieza más a la izquierda de la defensa neerlandesa.

Xavi tiene que hacer encaje de bolillos en el centro del campo por las ausencias de Frenkie de Jong y Jerdy Schouten. Joey Veerman regresa a la selección neerlandesa dos años después y será titular de inmediato ante Alemania. Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders completan el centro del campo frente a los alemanes.

Crysencio Summerville dejó buenas sensaciones en el Mundial y podrá demostrar su valía como extremo derecho. Brian Brobbey firmó un hat-trick contra el Manchester City y espera prolongar su gran momento hasta el jueves. Cody Gakpo debe aportar balones desde la izquierda.

Tanto Países Bajos como Alemania tienen cuentas pendientes. La selección neerlandesa fue eliminada por Marruecos en dieciseisavos de final del Mundial, mientras que Alemania se llevó un sonoro disgusto ante Paraguay en la misma ronda.

Posible alineación de la selección neerlandesa: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo.