Xavi afronta su bautismo de fuego como seleccionador de la selección neerlandesa. Voetbalzone piensa junto al técnico español y pronostica qué jugadores serán de la partida el jueves contra Alemania en la Nations League.

Robin Roefs lleva ya un tiempo rindiendo a gran nivel en el Sunderland, por lo que a menudo se pide que se le dé una oportunidad bajo palos. Aun así, Bart Verbruggen sigue siendo también con Xavi la primera opción en la selección neerlandesa.

Denzel Dumfries tiene la preferencia en el lateral derecho por delante de Jurriën Timber, que todavía trabaja en su estado físico. Jan Paul van Hecke acompañará a Virgil van Dijk, que sigue como internacional y como capitán. Micky van de Ven es la pieza más a la izquierda de la defensa de la selección neerlandesa.

Xavi debe hacer encaje de bolillos en el centro del campo por la ausencia de Frenkie de Jong y Jerdy Schouten. Joey Veerman regresa a la selección neerlandesa después de dos años y entra directamente en el once ante Alemania. Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders completan el centro del campo frente a los alemanes.

Crysencio Summerville dejó buenas sensaciones en el Mundial y podrá demostrar su valía como extremo derecho. Brian Brobbey firmó un hat-trick contra el Manchester City y espera prolongar su gran momento de forma hasta el jueves. Cody Gakpo debe aportar suministro desde la izquierda.

Tanto Países Bajos como Alemania tienen ánimo de revancha. La selección neerlandesa fue eliminada por Marruecos en dieciseisavos de final del Mundial, mientras que Alemania se dejó en evidencia ante Paraguay en la misma ronda.

Posible alineación de la selección neerlandesa: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo.