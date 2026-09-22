Xavi afronta su bautismo de fuego como seleccionador de la selección neerlandesa. Voetbalzone piensa junto al técnico español y pronostica qué jugadores estarán en el once inicial el jueves contra Alemania en la Nations League.

Robin Roefs lleva ya un tiempo rindiendo a gran nivel en el Sunderland, por lo que a menudo se pide que se le dé una oportunidad bajo palos. Pese a ello, Bart Verbruggen sigue siendo también con Xavi la primera opción en la selección neerlandesa.

Denzel Dumfries tiene preferencia en el lateral derecho por delante de Jurriën Timber, que todavía trabaja en su estado físico. Jan Paul van Hecke acompañará a Virgil van Dijk, que continúa como internacional y como capitán. Micky van de Ven es la pieza más a la izquierda de la defensa neerlandesa.

Xavi tiene que hacer encaje de bolillos en el centro del campo debido a las ausencias de Frenkie de Jong y Jerdy Schouten. Joey Veerman regresa a la selección neerlandesa después de dos años y será titular de inmediato contra Alemania. Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders completan el centro del campo ante los alemanes.

Crysencio Summerville se dejó ver en el Mundial y podrá demostrar su valía como extremo derecho. Brian Brobbey firmó un hat trick contra el Manchester City y espera trasladar su gran forma al partido del jueves. Cody Gakpo debe aportar balones desde la izquierda.

Tanto Países Bajos como Alemania tienen deseos de revancha. La selección neerlandesa fue eliminada por Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial, mientras que Alemania se llevó una humillación en la misma ronda contra Paraguay.

Posible alineación de la selección neerlandesa: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo.