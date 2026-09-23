Xavi afronta su bautismo de fuego como seleccionador de la selección neerlandesa. Voetbalzone piensa junto al técnico español y pronostica qué jugadores saltarán al campo este jueves contra Alemania en la Nations League.

Robin Roefs lleva ya un tiempo rindiendo a un gran nivel en el Sunderland, por lo que a menudo se pide que se le dé una oportunidad bajo palos. Aun así, Bart Verbruggen sigue siendo también con Xavi la primera opción en la selección neerlandesa.

Denzel Dumfries tiene la preferencia en el lateral derecho por delante de Jurriën Timber, que todavía está trabajando en su puesta a punto. Jan Paul van Hecke acompañará a Virgil van Dijk, que seguirá como internacional y como capitán. Micky van de Ven es la pieza más a la izquierda de la defensa de la selección neerlandesa.

Xavi debe hacer encaje de bolillos en el centro del campo debido a las ausencias de Frenkie de Jong y Jerdy Schouten. Joey Veerman regresa a la selección neerlandesa dos años después y será titular de inmediato contra Alemania. Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders completan el centro del campo ante los alemanes.

Crysencio Summerville dejó buenas sensaciones en el Mundial y podrá demostrar su valía como extremo derecho. Brian Brobbey firmó un hat-trick contra el Manchester City y espera trasladar su gran momento de forma al jueves. Cody Gakpo debe encargarse de surtir de balones desde la izquierda.

Tanto Países Bajos como Alemania tienen deseos de revancha. La selección neerlandesa fue eliminada por Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial, mientras que Alemania se vio avergonzada ante Paraguay en la misma ronda.

Posible alineación de la selección neerlandesa: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo.