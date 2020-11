Los motivos por los que el Real Madrid ya no quiere retener a Isco

El jugador de 28 años pidió salir del club, que sólo ganaría con el adiós del malagueño.

Se publicó en los últimos días que Isco pidió salir del porque quiere lo que quiere todo futbolista: jugar. Y lo cierto es que lo hace muy poco en la capital española, cada vez menos. Horas después de aquella información del diario Marca, Zidane le dio casi media hora contra el , pero el malagueño volvió a pasar desapercibido. En ese sentido, su salida del club sería buena no sólo para él, sino también para la propia entidad capitalina. Isco ya no aporta lo mejor de su fútbol al Real Madrid y el Real Madrid ya no es un buen sitio para Isco.

Ni marca ni asiste

El jugador de 28 años ha disputado apenas 285 minutos en la actual temporada, todos repartidos en siete de los nueve partidos de que el Real Madrid afrontó hasta ahora en el curso 2020/21. En la competición doméstica se perdió por lesión (esguince de tobillo) el debut de los blancos ante la (0-0), pero también el partido más importante de la campaña, el Clásico ante el que se saldó con victoria madrileña por 1 a 3. En el resto de los partidos ligueros tuvo poca participación, salvo en la debacle de Mestalla, donde llegó a jugar 83' en la derrota 4-1 ante el , su ex equipo.

Suplente en los tres partidos de la ( , e ), Isco todavía no ha marcado ni ha firmado ninguna asistencia en LaLiga. Su casi nula influencia dentro del campo de juego se corresponde a lo que había hecho el curso pasado, cuando apenas había marcado tres goles (uno en Liga, otro en Champions y otro en la Supercopa española) y había dado dos asistencias (ambas en Liga) en los 30 partidos que jugó (1.618 minutos).

Cada vez menos influyente

Su impacto ha ido disminuyendo notoriamente con el paso del tiempo, ese que le vio ganar 4 Champions, 2 Ligas o 4 Mundialito de Clubes, entre otros títulos. En este punto cabe señalar que Isco venía de hacer una campaña 2018/19 con 6 goles y una asistencia en 37 partidos (1.738 minutos) y un curso 2017/18 con 9 goles y 10 asistencias en 49 partidos (2.957'). En 2016/17 jugó 2.338' minutos, marcando 11 goles y dando 9 asistencias en 42 encuentros, por los 5 tantos y las 10 asistencias en 43 compromisos de la campaña 2015/16 (2.627'), o los 6 goles y 13 asistencias del curso 2014/15 en 53 partidos (3.762'). O los 11 goles y las 9 asistencias de 2013/14, su primera como futbolista del Real Madrid, cuando jugó 53 partidos y disputó 3.166'. Como se ve, cada vez juega menos y pasa más desapercibido.

En el curso pasado, el de 2019/20, no se puede decir que Zidane no haya confiado en Isco, más allá de las lesiones que marginaron al futbolista durante algunos partidos. De hecho, el técnico francés le alineó en la ida de los octavos de final de la Champions League contra el en el Santiago Bernabéu (jugó 84'), para ser suplente en la vuelta tras el parón por Covid-19. Ni la confianza del preparador galo alcanzó para que Isco volviera a ser el Isco que alguna vez había sido.

Zidane: "De lo que pasa dentro no vamos a hablar"

El propio Zidane fue consultado acerca de la posible salida de Isco tras el empate en Villarreal. "No. Nada. De lo que pasa dentro no vamos a hablar. Pero Isco es jugador del Madrid, se queda aquí, está con nosotros y no hay que hablar", respondía el entrenador. El tiempo dirá si Isco se queda o se va. Lo que está claro es que, desde lo futbolístico, su salida no debería importarle a nadie.