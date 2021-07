Los motivos de Koundé para decir no al Tottenham y esperar a un grande para salir del Sevilla

La oferta del Tottenham no seduce al central, que espera que se aclaren el destino de otros futbolistas para entrar en alguna operación.

Jules Koundé no ha escondido que este verano le seduce la idea de dejar el Sevilla. El central expresó públicamente su deseo de "ir a un club aún más grande" mientras estaba disputando la Eurocopa con Francia y el mismo no ha cambiado pero eso no significa que tenga prisa por salir ni que vaya a precipitarse.

Mediado el mes de julio y con casi 50 días aún por delante de mercado, el central sólo ha recibido el interés en firme por cerrar su fichaje del Tottenham. Según "Marca", el propio central ha desestimado ya esta posibilidad. Los Spurs, según el periodista especializado en fichajes, "Gianluca Di Marzio", estaban dispuestos a poner sobre la mesa 30 millones de euros y el pase de Davinson Sánchez al club de Nervión, una operación poco usual en el Sevilla que no suele prestarse a trueques en las operaciones de grandes ventas de jugadores. No obstante, dicha operación no llegó ni a articularse ante la negativa del propio futbolista, que sigue de vacaciones y no se espera que se incorpore a la pretemporada sevillista hasta al menos finales del mes de julio.

Los motivos para rechazar al Tottenham

Los motivos de Koundé para rechazar al Tottenham son puramente deportivos. El club de Londres es uno de los más poderosos a nivel económico de Inglaterra pero la próxima temporada no jugará ni la Champions League ni siquiera la Europa League y será el representante inglés en la Conference League. Para Koundé no sería el salto adelante que busca en lo deportivo, ya que el Sevilla le garantiza seguir disputando la máxima competición continental e incluso el año pasado pelearon por ganar la Copa del Rey, donde llegaron a semifinales, y tuvieron opciones de ganar LaLiga hasta las últimas jornadas.

No obstante, su idea sigue siendo salir del Sevilla y el club de Nervión cuenta con su marcha para obtener liquidez para moverse en el mercado. De hecho, conscientes de que sería un jugador que atraería a los grandes clubes, Koundé y su agente, Jonathan Kebe, están colaborando con uno de los interemediarios con más peso en el mercado como es Kia Joorabchian. El iraní mantiene buenas relaciones especialmente en la Premier, donde ha cerrado fichajes con todos los cubes del 'Big Six'. Una de las últimas fue la venta de Sergio Reguilón al Tottenham y también mantiene una excelente relación con el Arsenal, que ha sido relacionado con en el central galo pero que está en una situación deportiva aún menos alentadora que los Spurs, ya que la próxima temporada no jugarán competiciones europeas.

A la espera de un efecto dominó que abra la puerta de un grande

El Sevilla, que el verano pasado ya rechazó 50 millones del Manchester City para dejarlo salir, quiere que su venta se acerque a los 80 'kilos' de su cláusula o que al menos supere la oferta rechazada hace 10 meses y pueda llegar a unos 60 ó 70 millones, teniendo en cuenta que el fichaje de Koundé supuso para el Sevilla uno de los desembolsos más grandes de su historia al pagar al Girondins de Burdeos más de 20 millones por él en 2019.

En otras circunstancias, Koundé habría protagonizado uno de los grandes movimientos en el mercado, sin embargo, los efectos económicos de la pandemia en el fútbol han provocado que algunos clubes miren con más prudencia sus inversiones y que se ralenticen las operaciones que más flujo de dinero generan. Las grandes inversiones en centrales no han empezado y es por por lo que el galo sigue esperando.

Hay pocos clubes que podrían ejecutar una operación de este calado y que sedujeran deportivamente al jugador mejorando el estatus del Sevilla. El Bayern de Múnich es uno de ellos pero ya ha fichado a su compatriota Upamecano, el PSG ha reforzado su zaga con Sergio Ramos, el Manchester City parece tener cubierta la demarcación tras la irrupción de Ruben Dias y la mejoría de Stones, el Liverpool espera recuperar a Van Dyjk y Matip tras su periodo lesiones y el Chelsea, que ha seguido al central, prioriza las renovaciones de Christensen y Rudiger. En España, el Barcelona tiene gravísimos problemas económicos y no puede plantearse una operación que suponga desembolso económico.

Uno de los movimientos que puede tener efecto dominó es la resolución del futuro de Raphael Varane en el Real Madrid. El central no ha renovado y podría cambiar de aires para marcharse al Manchester United. Su decisión podría repercutir directamente en el futuro de Koundé. Si su compatriota se queda, el United buscará otros centrales en el mercado y si se va, sería el Real Madrid el que podría lanzarse a por un sustituto aunque el club blanco parece apostar por ser conservador en el mercado de defensas tras la llegada de Alaba, el crecimiento de Militao y la renovación de Nacho. El verano será largo y Koundé espera el desarrollo de los acontecimientos para encontrar un club que le ofrezca cotas aún más altas de las que ya ha tocado en el Sevilla.