Un análisis minucioso de los datos del Mundial ha revelado que las pausas durante los tiempos de los partidos, conocidas como "pausas de hidratación", que se prolongaban durante 3 minutos y que se aprobaron en un principio como medida sanitaria para proteger a los jugadores ante temperaturas que superaron los 30 grados centígrados, se convirtieron en un "tiempo muerto" táctico que los entrenadores aprovecharon en su beneficio.

Para evaluar el impacto real de estos tres minutos, se analizaron los datos de "amenaza esperada" de la red Driblab en los 104 partidos del torneo, que incluyeron 208 pausas de hidratación, con el fin de comparar el rendimiento de los equipos antes y después de la interrupción.

Las cifras que recopiló el diario español "Marca" revelaron una realidad que contradice la creencia popular de que estas pausas suponen un salvavidas para el equipo que sufre; pues se comprobó que el efecto más frecuente en el torneo, con un porcentaje superior a un tercio, fue reforzar el dominio del equipo que ya era dominante antes de la interrupción.

En 73 casos, el equipo más favorecido salió de la pausa con el mismo nivel o en una posición aún más ventajosa, mientras que las reacciones de los equipos dominados no superaron el 16%, y los casos de un cambio total en el desarrollo del encuentro no fueron más del 6%.

Sin embargo, destacó una excepción importante relacionada con los casos en los que el dominio alcanzó su punto máximo antes de la interrupción; pues la pausa, en el 15% de los casos, sirvió para apagar ese impulso y calmar el ritmo del encuentro.

La relación más llamativa entre la interrupción y el marcador aparece en los cinco minutos que siguieron a las pausas de hidratación, en los que se registraron alrededor de 25 goles frente a solo 15 goles en los cinco minutos que las precedieron, lo que hizo que la pausa funcionara en muchas ocasiones como un detonante de un cambio rápido en el desarrollo del partido.

Algunas selecciones demostraron una gran capacidad para aprovechar estas interrupciones, encabezadas por la selección argentina, que convirtió la reanudación tras la pausa en un patrón competitivo claro; en el enfrentamiento ante Egipto en los octavos de final, cuando iba por detrás con un resultado de (0-2), salió de la segunda pausa de hidratación con su mayor intensidad ofensiva del torneo y marcó dos goles con los que allanó el camino de la remontada, y lo mismo se repitió ante Inglaterra. En contraste, la selección de la República Checa fue la más perjudicada, después de que las pausas provocaran la interrupción de sus mejores periodos de rendimiento ofensivo en el torneo.

Por su parte, la selección española, campeona del mundo, ofreció un modelo ideal de reorganización táctica; pues salió de la mayoría de las 16 pausas que disputó con mayores niveles de dominio, lo que se tradujo en goles directos tras la reanudación ante Bélgica, Austria y Portugal. En cuanto a la final, las interrupciones no afectaron al curso del encuentro, que España resolvió en la prórroga, lejos de cualquier pausa.

Y aunque estas cifras describen una coincidencia temporal que puede solaparse con la ventana de los cambios tácticos en el minuto 70 o con el ímpetu de los equipos que van por detrás, el patrón general sigue siendo claro: las pausas de hidratación en este Mundial rara vez salvaron al equipo fatigado, pero a menudo renovaron las energías del equipo dominante, lo que confirma que tres minutos de beber agua y de instrucciones rápidas bastan a veces para apagar el entusiasmo de veinte minutos de fútbol.