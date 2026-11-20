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El francés Karim Benzema, exdelantero del Real Madrid, está cerca de regresar al Olympique de Lyon después de que ambas partes hayan iniciado negociaciones sobre la posibilidad de recuperar al jugador que comenzó su carrera profesional en el club francés.

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Se abre así un nuevo capítulo en la carrera del Balón de Oro de 2022, que no ha decidido retirarse del fútbol pese a estar a punto de cumplir 39 años y que desea vivir una última experiencia antes de colgar las botas.

El medio francés Football.fr ha revelado la existencia de negociaciones reales entre Benzema y los dirigentes del Olympique de Lyon, que podrían allanar el camino para el regreso del delantero francés en las próximas semanas. Las especulaciones sobre su futuro se reavivaron después de que el jueves por la noche publicara en sus redes sociales una foto de sus inicios como profesional con la camiseta del conjunto francés, lo que volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de que vista de nuevo la camiseta de su antiguo club tras muchos años alejado de los campos franceses.

La idea de que Benzema vuelva al Lyon no es nueva. Ya el verano pasado varios intermediarios se movieron para contactar con Mathieu Louis-Jean con el fin de explorar la viabilidad de la operación, pero aquellos contactos no desembocaron en un acuerdo definitivo. Ahora las informaciones han vuelto a surgir, con indicios de que existe la voluntad de convertir la idea en una negociación más seria, sobre todo porque el jugador sigue buscando un destino adecuado para continuar su carrera, ya que es agente libre desde el pasado mes de agosto, tras rescindir su contrato con el Al Hilal saudí.

Benzema representa una opción tentadora para el Olympique de Lyon, que atraviesa dificultades en ataque por las lesiones que han golpeado a su plantilla, principalmente las bajas de Loïs Openda y Pavel Šulc. Esta situación ha reducido las alternativas del cuerpo técnico en la línea delantera y ha hecho que el club necesite reforzar su capacidad goleadora en la segunda mitad de la temporada.

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Esto podría brindar al delantero francés la oportunidad de volver al club que vio sus inicios y su salto al profesionalismo antes de su fichaje por el Real Madrid.

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Sin embargo, el regreso de Benzema a los campos europeos sigue dependiendo de la resolución de un importante asunto contractual con Arabia Saudí. Según las informaciones, el jugador, pese a haber dejado el Al Hilal el verano pasado, sigue vinculado a la Liga Profesional Saudí mediante un contrato de embajador, por el que percibe una importante suma económica a cambio de mantener su vínculo con el reino, lo que le obliga a definir su postura respecto a este acuerdo antes de afrontar una nueva etapa en su carrera futbolística.

De acuerdo con el diario francés, los abogados y representantes de Benzema estudian la posibilidad de poner fin al contrato de embajador y renunciar a las ventajas económicas asociadas, para que el jugador pueda liberarse de sus compromisos actuales y aceptar el regreso a la competición europea.

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Las previsiones apuntan a que podría alcanzarse un desenlace favorable en este asunto en los próximos días, con la posibilidad de que el acuerdo quede rescindido de forma definitiva, como muy tarde, la próxima semana, un avance que podría abrir la puerta a acelerar las negociaciones con el Lyon.

El regreso de Benzema al Olympique de Lyon sigue condicionado a que se resuelva este paso contractual y a que el jugador y el club francés alcancen un acuerdo definitivo sobre los detalles del proyecto deportivo. Lo que es seguro es que su nombre ha vuelto con fuerza al centro del interés de la afición de su antiguo equipo, que sueña con volver a verlo con la camiseta que lo vio nacer como futbolista, después de haber hecho historia en el Real Madrid y de conquistar los principales títulos individuales y colectivos. Así, la posibilidad de que cierre su carrera en el lugar donde empezó se ha convertido en uno de los escenarios más destacados en este momento.