Los millones de la FIFA y el avión «de relax»... ¿Cómo vive Infantino en otro planeta, lejos de la pesadilla de la afición?

Un reportaje publicado este martes revela la rutina diaria de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante la final del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

Según «The Telegraph», en Miami Beach una caravana de motocicletas policiales Harley-Davidson avanzó a toda velocidad con luces y sirenas.

En medio del desfile, un todoterreno negro con cristales tintados avanzaba por la famosa calle Collins, atrayendo las miradas. Un turista británico le susurró al diario «The Telegraph»: «Seguro que es Trump». Pero se equivocaba: era Gianni Infantino. Esta imagen resume su lujoso estilo de vida durante el Mundial de 2026.

Desde el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, el presidente de la FIFA no ha dejado de viajar... Ciudad de México, Guadalajara, San Francisco, Vancouver, Los Ángeles, Miami, Seattle… En pocos días ha cruzado el continente varias veces.

Gracias al avión privado de Qatar Airways, ha visto dos partidos en un mismo día en varias ocasiones, con un coste estimado de entre 400 000 y 800 000 euros para todo el torneo. Una hazaña imposible para aficionados, periodistas o incluso jugadores.

Su omnipresencia, reflejada en las fotos de su sonrisa en las gradas, despierta comparaciones inevitables.

Según la FIFA, su salario bruto anual es de 2,44 millones de euros.

Para 2025, su remuneración llegó a 4,24 millones de euros gracias a una prima de 1,8 millones. Mientras el presidente de la FIFA se mueve de estadio en estadio escoltado por la policía, los aficionados viven otra realidad.

El precio medio de una entrada ronda los 1.603 dólares, y seguir a un equipo hasta la final puede costar más de 60.000 dólares entre vuelos, hoteles y traslados.

Incluso muchas familias de jugadores internacionales han limitado sus viajes; algunas se instalaron en Florida en vez de cruzar miles de kilómetros por tres países para alentar a su selección.

Esta contradicción entre la llegada de Infantino a dos partidos al día en avión privado y las dificultades de los aficionados para conseguir una sola entrada era algo que los críticos ya habían previsto, pero resulta aún más sorprendente si se tienen en cuenta los numerosos problemas con los visados a los que se enfrentan algunos jugadores, especialmente la selección iraní, además de los problemas administrativos que obligaron, por ejemplo, a la selección uruguaya a posponer su viaje.

Ante las críticas, Gianni Infantino respondió: «A veces conviene relajarse. Trabajamos en solucionar todos los problemas. Gritar o amenazar puede tener un efecto contraproducente».