Los memes del Selección España vs. Costa Rica del Mundial Qatar 2022

Como era de esperar, las redes sociales han vuelto a mostrar todo su ingenio durante el partido en el que España ha debutado en el Mundial de Qatar 2022, con Costa Rica enfrente, correspondiente a la primera jornada del Grupo E de la cita mundialista.

Sigue el minuto a minuto del España - Costa Rica del Mundial de Qatar 2022

El seleccionado que dirige Luis Enrique arrancó de buena forma luego de una gran definición por parte de Dani Olmo al 11' ante la salida de Keylor Navas. Fue el quinto tanto del centrocampista del Leipzig con la Selección absoluta y el gol número 100 de La Roja en los mundiales en un recorrido desde el primero de José Iraragorri ante Brasil en Italia 1934.

Ya al minuto 21 otra gran jugada colectiva terminó con Marco Asensio definiendo de primera para alargar las cifras y, a la media hora, Jordi Alba fue derribado en el área permitiéndole a Ferran Torres convertir de penalti provocando la goleada de los europeos y, de paso, las reacciones de los fanáticos en las redes sociales.

Keylor Navas clinging on to the Costa Rica team pic.twitter.com/1i2GdikrNi