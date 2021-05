Los memes del Barcelona vs. Atlético de Madrid de LaLiga 2020-21

Los usuarios de Internet viven con intensidad el duelo que puede decidir el campeonato español en el Camp Nou. LaLiga tenía un duelo clave entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, por la Jornada 35 del torneo, y los memes son parte del show. En ese sentido, merece la pena repasar las fotos y los vídeos más divertidos de las redes sociales.

Real Madrid fans watching this filthy draw between Barcelona and Atletico pic.twitter.com/Bol4o7VZm1

FC Barcelona vs Atletico de Madrid 2020/2021 // CRUCIAL Match for La Liga Highlights 🔥🔥🔥// Koeman Ball the new Boring ball ?? pic.twitter.com/zBX8FXtzcj