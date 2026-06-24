Los mejores terceros del Mundial... ¿Quiénes luchan por las ocho plazas y qué reglas definen su clasificación?

Al cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, Además de definir los primeros y segundos puestos, la última jornada decidirá qué ocho de los doce terceros avanzan, según el nuevo formato.

Antes de la tercera y última jornada, todas las opciones están abiertas: a muchas selecciones solo las separa la diferencia de goles o el número de tantos marcados, así que cada gol de la última ronda puede cambiar por completo el panorama de los clasificados.

Consulta la clasificación tras las dos primeras jornadas.

¿Quiénes son los ocho primeros hasta ahora?

Suecia, del Grupo 6, encabeza la lista con 3 puntos y una diferencia de +6.

Escocia, del Grupo 3, es segunda con 3 puntos, un gol a favor y uno en contra.

Croacia, del grupo 16, es tercera con 3 puntos y diferencia de (-1).

Después se sitúa Argelia (Grupo 10) con 3 puntos y -2 de diferencia, igual que Paraguay (Grupo 4); ambas marcaron dos goles y encajaron cuatro.

En sexto lugar está Cabo Verde, del grupo 8, con dos puntos y diferencia de goles 0, por delante de Bélgica, del grupo 7, que tiene los mismos números pero solo ha marcado un gol.

El octavo y último puesto que da acceso a dieciseisavos lo tiene la selección checa del Grupo 1, con 1 punto y -1 de diferencia, tras marcar 2 goles y encajar 3.

Los tres quedan fuera de la carrera.

Fuera de la zona de clasificación están la República Democrática del Congo (Grupo 11, 9.ª, 1 punto, -1 de diferencia de goles, 1 marcado y 2 encajados) y Ecuador (Grupo 5, 10.ª, 1 punto, -1 de diferencia, menos goles a favor).

Bosnia y Herzegovina, del Grupo 2, suma un punto con -3 de diferencia, y Senegal, del Grupo 9, cierra la lista sin puntos tras dos derrotas, seis goles encajados y tres marcados.

Clasificación de los mejores terceros antes de la tercera jornada

Suecia: 3 puntos

Escocia: 3 puntos

Croacia: 3 puntos

Argelia: 3 puntos

Paraguay: 3 puntos

Cabo Verde: 2 puntos

Bélgica: 2 puntos

República Checa: 1 punto

Fuera de la zona de clasificación

República Democrática del Congo: 1 punto

Ecuador: un punto

Bosnia y Herzegovina: un punto

Senegal: sin puntos

¿Cómo determina la FIFA los mejores terceros?

Según el artículo 13 del Reglamento de la FIFA, los equipos en tercer lugar se ordenan por:

1. Mayor cantidad de puntos en la fase de grupos.

2. Mejor diferencia de goles en todos los partidos de la fase de grupos.

3- Mayor cantidad de goles marcados en la fase de grupos.

4. Mayor puntaje disciplinario (tarjetas amarillas y rojas).

5- La última versión de la clasificación mundial de la FIFA.

6- Si aún hay empate, se usará la versión inmediatamente anterior del ranking de la FIFA y, de ser necesario, las versiones previas sucesivas hasta definir la clasificación.