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Siep Engelen
Traducido por

Los medios turcos dicen lo mismo sobre Dirk Kuijt tras la histórica victoria del Fenerbahçe ante el Liverpool

Fenerbahce vs Liverpool
Fenerbahce
Liverpool
Liga de Campeones
D. Kuyt
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Turquía vive la euforia tras la espectacular victoria del Fenerbahçe ante el Liverpool (3-2). Con Dirk Kuijt como entrenador interino en el banquillo, el equipo consiguió su primera victoria de la temporada en la Liga de Campeones. 

Hasta ahora, la temporada ha sido sobre todo caótica para el Fener, que ocupa una decepcionante sexta posición en la Süper Lig turca. Emre Belözoglu ya ha sido nombrado para devolver al club al buen camino, pero el miércoles todavía no estaba en el banquillo durante el partido de la Liga de Campeones contra el Liverpool. 

Así, Kuijt volvió a ser el máximo responsable del equipo por una última vez, y el resultado fue magnífico, según los medios turcos. «El Fenerbahçe ha vuelto a ganar un partido de la Liga de Campeones de la UEFA por primera vez en más de 18 años y 7 meses», celebra Fanatik. «Una remontada espectacular. Y precisamente contra el club en el que Dirk Kuijt es una leyenda», añade Haber Global

Fotomac está convencido de que el Fenerbahçe seguirá contando con Kuijt. «¡Fue una victoria histórica! Aunque todavía no se ha decidido nada, hay confianza en Kuijt».

Tras el partido, el propio Kuijt dijo sentirse orgulloso por lo mucho que significa el club para él. «Una de las cosas que aprendí allí es a no rendirme nunca. Nadie creía que fuera posible. Lo que intentamos hacer hoy fue devolverle juntos la energía al equipo. Le deseo mucho éxito a Emre. Será maravilloso ver a los jugadores ir mañana al entrenamiento con una actitud positiva». 

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La alegría también era enorme entre los jugadores. «Incluso cuando íbamos por detrás en el marcador, tenía la sensación de que ganaríamos. Felicito a Kuijt, al cuerpo técnico, a los jugadores y a los aficionados. Sabíamos que en este partido teníamos que luchar y sufrir juntos», declaró Mason Greenwood. 

Sigue sin estar claro si Kuijt tendrá futuro en el Fenerbahçe después del miércoles. Es posible que se forme un nuevo cuerpo técnico en torno a Belözoglu. «El presidente me dio la oportunidad de estar en este gran club», afirmó Kuijt. «Mientras él quiera que siga aquí y Emre esté de acuerdo, continuaré».

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