Los medios ingleses emiten un duro juicio sobre Ryan Gravenberch tras el decepcionante empate 0-0 del Liverpool contra el Fulham. El centrocampista neerlandés fue sustituido el sábado tras una hora de juego por el técnico Andoni Iraola.

Iraola todavía no ve a Gravenberch como titular. El exjugador del Ajax fue utilizado como suplente entre semana contra el Atlético de Madrid y, pocos días después, en el duelo en casa frente al Fulham, Gravenberch volvió a no completar los 90 minutos.

El Liverpool Echo le da a Gravenberch un 4 por su actuación contra el Fulham. «No supo bien dónde tenía que moverse y sus compañeros a menudo lo ignoraron. Además, Gravenberch dio la impresión de estar muy lento. Una tarde preocupante para él».

«En un intento de dar nuevos impulsos al equipo, Iraola concedió a Ryan Gravenberch su primera titularidad desde el fin de semana inaugural de la temporada. Sin embargo, el neerlandés, que en marzo firmó un nuevo contrato de seis años, aún no ha logrado dejar atrás el mal momento que le afectó hacia el final de la era de Arne Slot», concluye The Athletic.

«Gravenberch no transmitió confianza cuando sacudió la cabeza con gesto abatido tras una torpe pérdida de balón. Completó 24 de sus 31 pases (77 por ciento) y ganó cuatro de sus siete duelos (57 por ciento)», reza el duro juicio sobre el neerlandés al servicio de un club inglés.

El Daily Express también se ha llevado un susto con Gravenberch. «En realidad, nunca ha vuelto a alcanzar de verdad el nivel del año del título 2024/25 y en este partido pasó por momentos muy complicados. Por eso fue sustituido tras una hora de juego».

Gravenberch suma esta temporada 183 minutos en cuatro partidos de la Premier League. Además, Iraola le dio 21 minutos contra el Atlético en el partido inaugural de la Liga de Campeones.