La destitución de Arne Slot en el Liverpool ha sorprendido a Inglaterra. El técnico holandés fue despedido el sábado tras una temporada decepcionante, pese a haber ganado la liga en su primer año.

Según la BBC, el técnico no lo esperaba: «Fue un shock cuando la directiva se lo comunicó el sábado por la mañana», informa la cadena.

Sky Sports añade que, desde lo humano, no es justo despedirlo un año después de ganar la Premier, aunque la decisión obedece sobre todo a motivos futbolísticos y de estilo de juego.

The Athletic añade que la afición, descontenta, presionó para que Slot no siguiera: «La directiva lo respaldó toda la temporada, pero el malestar de los aficionados hacía muy arriesgado empezar la nueva campaña con él».

The Guardian añade que su método de trabajo fue cuestionado: «Su salida era inevitable para evitar más agitación. El estilo de juego del Liverpool debe adaptarse mejor a la evolución de la Premier League».

Según el diario, Andoni Iraola es el candidato más probable para sustituirlo. El técnico español, fichado en 2023 por el AFC Bournemouth a sugerencia de Richard Hughes —hoy director técnico del Liverpool—, cuenta con el respaldo del club.

La BBC, Sky Sports y The Athletic coinciden en que Iraola es el principal candidato. Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, las negociaciones de su contrato están muy avanzadas.