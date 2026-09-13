Los medios ingleses llegan con una dolorosa descripción de Gravenberch tras el tropiezo del Liverpool

Los medios ingleses emiten un duro veredicto sobre Ryan Gravenberch tras el decepcionante empate 0-0 del Liverpool ante el Fulham. El centrocampista neerlandés fue sustituido este sábado al cabo de una hora de juego por el entrenador Andoni Iraola.

Iraola todavía no ve en Gravenberch a un titular. El ex del Ajax fue utilizado como suplente entre semana contra el Atlético de Madrid y, varios días después, en el duelo en casa ante el Fulham, Gravenberch volvió a no completar los 90 minutos.

El Liverpool Echo le da a Gravenberch un 4 por su actuación contra el Fulham. ''No supo bien dónde tenía que moverse y sus compañeros a menudo le pasaron por alto. Además, Gravenberch dio una impresión de mucha lentitud. Una tarde preocupante para él''.

''En un intento por dar nuevos impulsos, Iraola le dio a Ryan Gravenberch su primera titularidad desde el fin de semana inaugural de la temporada. Sin embargo, el neerlandés, que en marzo firmó un nuevo contrato de seis años, aún no ha logrado dejar atrás el mal momento que le perjudicó hacia el final de la era de Arne Slot'', concluye The Athletic.

''Gravenberch no transmitió confianza cuando negó con la cabeza, abatido, tras una torpe pérdida de balón. Completó 24 de sus 31 pases (77 por ciento) y ganó cuatro de sus siete duelos (57 por ciento)'', reza el duro veredicto sobre el neerlandés al servicio de un club inglés.

El Daily Express también se ha llevado un susto con Gravenberch. ''En realidad, nunca volvió a alcanzar de verdad el nivel del año del título 2024/25 y en este partido lo pasó muy mal por momentos. Por eso fue sustituido al cabo de una hora''.

Gravenberch suma esta temporada 183 minutos en cuatro partidos de la Premier League. Además, Iraola le dio 21 minutos contra el Atlético en el partido inaugural de la Liga de Campeones.