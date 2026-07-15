Los medios ingleses culpan al mismo chivo expiatorio tras el Inglaterra-Argentina: «¡Es el responsable de este drama mundialista!»

Los medios ingleses, por decirlo suavemente, no se andan con miramientos tras la dolorosa eliminación de Inglaterra en el Mundial. Argentina se clasificó para la final tras una fase final de locos, tras lo cual en Inglaterra se está descargando la frustración de forma masiva contra el seleccionador Thomas Tuchel.

«Su elección de Rogers en la banda derecha fue genial», comienza diciendo el Daily Mail, aún en tono positivo. «Pero cuando Inglaterra se adelantó en el marcador, sus cambios hicieron que el equipo perdiera terreno, y eso le salió muy caro a Inglaterra».

«Tuchel cometió el mismo error que hemos visto a lo largo de los años en tantos seleccionadores ingleses», añade The Sun.

«Nos replegamos tanto que ya no había salida. Y cuando juegas contra Lionel Messi, eso es buscar problemas. Y los problemas llegaron, de una forma desgarradora».

The Mirror añade: «Los sesenta años de dolor continúan. Inglaterra vuelve a vivir un drama en el Mundial».

Alan Shearer tampoco se anda con rodeos. «Tuchel ha puesto las cartas sobre la mesa, sabíamos que quería quedarse ahí», explica en la BBC.

«Pero aguantar contra Noruega o México no es lo mismo; esos equipos no tienen la calidad de Argentina, que castiga al instante».