Los medios franceses son implacables con Mika Godts y coinciden ampliamente en señalar el mismo problema

La prensa francesa aún no está convencida con Mika Godts. El delantero belga salió de titular en el duelo entre el Paris Saint-Germain y el Troyes, pero hizo poco, según los diarios franceses. La prensa coincide en que jugó «demasiado retraído y tímido».

Godts llegó el pasado verano procedente del Ajax por 45 millones de euros. Hasta ahora, el extremo izquierdo ha tenido que conformarse principalmente con entrar desde el banquillo, pero el sábado por la noche fue titular con el PSG.

Gracias a un gol de Illia Zabarnyi, el líder de la Ligue 1 ganó el partido (1-0), aunque la victoria no estuvo asegurada. Tras el encuentro, la prensa francesa dedicó muchos comentarios al fichaje de Godts.

L’Équipe fue muy severo y le puso un 4 por su actuación. «En sus dos últimas apariciones en la Ligue 1 había sido decisivo en tres ocasiones, pero el belga no logró mantener esa dinámica. Estuvo demasiado desaparecido en la banda izquierda y en ningún momento consiguió influir en el partido».

El diario local Le Parisien también vio a un Godts discreto ante el Troyes. «Después de sus dos goles recientes, estuvo realmente demasiado tímido. Tendrá que mejorar mucho su rendimiento». Ese periódico también le puso un 4.

RMC Foot se expresó en términos similares sobre el delantero. «Tiene un dominio del balón extraordinario, pero es demasiado tímido en el campo. Tiene que levantar la mano y tomar las riendas, porque su control de balón recuerda al de Lionel Messi».