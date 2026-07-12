Los medios extranjeros siguen hablando de la polémica tarjeta roja a Embolo: «Lo echó todo a perder»

En los cuartos de final entre Argentina y Suiza (3-1), Breel Embolo recibió una tarjeta roja muy discutida. Tras esa decisión, Argentina jugó gran parte del partido con un hombre más. Los medios internacionales debaten ampliamente ese momento.

En un primer momento, Leandro Paredes recibió amarilla por derribar a Embolo. Luego, el VAR llamó al árbitro João Pinheiro a revisar la jugada. Las repeticiones mostraron que Embolo se había tirado antes del contacto.

Por ello, se anuló la amarilla a Paredes y Embolo fue amonestado por simulación. Como ya tenía una amarilla previa por una falta sobre el argentino, vio la segunda y fue expulsado.

The Athletic recuerda que la FIFA aplica una interpretación amplia de la norma sobre confusión de personas, lo que hace la decisión controvertida aunque el árbitro actuó conforme a las reglas.

«La ironía es que el incidente no se habría podido evaluar si el árbitro no le hubiera mostrado una tarjeta amarilla a Paredes. La simulación de Embolo, por sí sola, no habría sido suficiente para una intervención del VAR. Primero había que mostrarle una tarjeta a Paredes para que se activara el protocolo», escribe The Athletic.

El diario español AS es más crítico y afirma: «La frialdad con la que se tomó la decisión volvió a dar la impresión de que, ante la más mínima duda, se falla a favor de Argentina». Marca también califica el episodio de controvertido. «Aunque la norma supone un importante paso adelante para los árbitros, su aplicación sigue siendo controvertida».

La cadena pública suiza SRF añade que la expulsión paralizó a la selección y que, de haber conocido el reglamento, Embolo quizá no habría simulado. Concluye que la decisión es técnica y correcta, pero muy dura. «Decisión técnicamente correcta, pero dura».

La cadena francesa Eurosport lo critica con dureza: «Una simulación grotesca y una salida entre lágrimas: Embolo lo echó todo a perder». Se pregunta: «¿Qué se le pasó por la cabeza? Se tiró al suelo de forma inexplicable y, al hacerlo, tocó la pierna de Paredes».

La revista alemana Kicker titula: «Las lágrimas de Embolo». La Gazzetta dello Sport se centra en el delantero suizo: «Salió del campo furioso y llorando». El diario italiano califica la roja de severa y duda de la intervención del VAR: «El incidente fue posible, en parte, por las nuevas reglas».