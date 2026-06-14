Ismael Saibari marcó ante Brasil con un magnífico tiro por encima del portero. Los medios extranjeros elogiaron al jugador del PSV tras el 1-1 en el Mundial.

El centrocampista está en la órbita del Bayern de Múnich. BILD destacó su valor para el Rekordmeister: «Por estas impresiones, Saibari tiene potencial para ser jugador del Bayern, como mostró en enero en la Champions al marcar un espectacular gol del empate».

El medio alemán también elogió su tanto ante Brasil: «Lanzó el balón con elegancia por encima de Alisson Becker a la portería vacía. Pero el objetivo del Bayern asesta un duro golpe a Brasil». BILD añade que sus actuaciones en el Mundial no harán bajar su precio.

En Inglaterra tampoco ha pasado desapercibido. The Telegraph destaca: «Saibari marcó con un precioso globo y puso a Marruecos por delante. Podría fichar por el Bayern este verano tras marcar 19 goles y dar 9 asistencias con el PSV».

Sky Sports destacó la gran clase del gol. «Recibió el balón, mantuvo la calma y atrajo a Alisson fuera de su portería, tras lo cual levantó el balón con control por encima de él. Fue un ejemplo de serenidad y clase por parte de la revelación de Marruecos».

Marca destacó que Saibari quedó solo en el primer tanto: «Su talento transformó un pase por encima del portero en gol». El diario español añadió que Brasil sufrió la amenaza marroquí.

«Neil El Aynoui, Brahim Díaz y Saibari generaron peligro en el área y crearon algunos apuros, aunque sin obligar a Alisson a realizar paradas», añadió Marca.