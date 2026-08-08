Los medios españoles están completamente asombrados por la actuación de Arda Güler con el Real Madrid

Arda Güler causó una enorme impresión el sábado en el amistoso entre Ferencváros y Real Madrid (1-2). El talento turco jugó, según Marca, tan bien que merece sin ninguna duda un puesto en el once titular de la próxima temporada.

El Real jugó un amistoso este sábado en el Groupama Arena de Budapest contra el Ferencváros, que ya está plenamente inmerso en la nueva temporada y que el mes pasado fue superior al FC Twente en la ronda previa de la Europa League a lo largo de los dos partidos.

Güler fue titular por decisión de José Mourinho, que dejó al mediapunta sobre el césped durante todo el partido. El canterano de 21 años del Fenerbahçe se dejó ver constantemente con su técnica (funcional), su pase y su desparpajo.

«El Real Madrid volvió a mostrar dos caras en Budapest», analiza Marca. «Dos ritmos: uno cuando Arda Güler tenía el balón y otro cuando no lo tenía. Con el turco al mando, el equipo conectó, respiró y encontró su camino».

«La pregunta, por tanto, ya no es a quién debe fichar el club como creador de juego, sino cómo se le puede hacer sitio al joven jugador, porque las posiciones son limitadas y cada futbolista tiene un competidor claro por un puesto en el once».

«La posición por detrás del delantero será para Bellingham, salvo que ocurra algo extraño, y la demarcación de mediocentro defensivo será un duelo entre Tchouaméni, Bernardo Silva y Valverde. Pero renunciar al fútbol que atesora Güler sería como dejar un Ferrari en el garaje acumulando polvo».

«Se movió entre líneas como nadie para desajustar a la fortísima defensa húngara, pidió el balón al pie y dirigió a sus compañeros para encontrar espacios. A veces, entre la camiseta verde oscura y su estilo, se veía un atisbo del Özil que el propio Mourinho había moldeado».

«En otros momentos se veía un atisbo de Kroos que, aunque no era exactamente el mismo tipo de jugador, dirigía a su equipo con un simple movimiento de su dedo índice. La pregunta ahora no es qué creador de juego debe llegar, sino dónde debe encajar Arda. Porque el turco prácticamente suplica un puesto en el once titular», concluye Marca.

Los goles del canterano Mario Rivas antes del descanso y de Carlos Espí en la segunda mitad marcaron la diferencia en Budapest, donde Kenan Kodro firmó el tanto del resultado final. El Real Madrid aún se medirá en esta pretemporada al Deportivo de La Coruña y al Schalke 04, antes de abrir su temporada de LaLiga el 22 de agosto con un partido fuera de casa ante el Espanyol.