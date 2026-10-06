Los medios de Guatemala no tienen piedad con Etienne Vaessen. Incluso piden a la CONCACAF que imponga una sanción al portero de Surinam, a raíz de las imágenes que tienen en su poder.

En la noche del lunes al martes todo se torció por completo tras el partido de la Nations League entre Guatemala y Surinam (1-0). Debido a la derrota ante Guatemala, Surinam no avanzó a los cuartos de final del torneo.

La semana pasada ambos países ya se habían enfrentado. Entonces el partido terminó 0-0. Esta vez todo se descontroló en la recta final: Matthew Evans decidió probar suerte en el minuto 96. Su disparo lejano fue imparable para Vaessen: 1-0.

La semana pasada también hubo ya pequeños altercados en el partido de ida entre ambos países. Entonces, Vaessen regateó al delantero de Guatemala y decidió saludarlo con la mano después de superarlo.

Después de que antes, en el partido de vuelta, Richonell Margaret tuviera que abandonar el campo con roja, tras reaccionar a un presunto caso de racismo, al final volvió a desatarse el caos.

Tras el encuentro, Vaessen no pudo contener su rabia. El portero tuvo un papel protagonista en un tenso enfrentamiento entre ambos países. Más tarde, en unas imágenes, se ve cómo hace un gesto obsceno hacia los aficionados presentes.

Por ese último gesto, la emisora guatemalteca La Red 106.1 quiere ver una sanción. “Se agarró los genitales y repitió un gesto. Esta es una acción sancionable. La CONCACAF puede revisar las imágenes para una posible sanción”, escribe el medio.

Prensa Libre tituló a lo grande tras el duelo: “Qué pasó con Vaessen?” Lo que se traduce libremente como: “¿Qué le pasó a Vaessen?”. El medio escribe que el portero del FC Groningen provocó al público presente durante todo el partido al perder tiempo una y otra vez en los saques de puerta. Ellos también hablan de un ‘gesto obsceno’ al final.



