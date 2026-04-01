Los medios de comunicación belgas coinciden unánimemente en que Mika Godts debe ser titular en la selección nacional

Al día siguiente del partido entre Bélgica y México (1-1), los periódicos belgas coinciden plenamente en valorar el debut como titular de Mika Godts. El delantero del Ajax fue titular por primera vez con los Diablos Rojos en la noche del martes al miércoles.

Godts formó parte del once inicial y pudo demostrar su talento junto a jugadores como Kevin De Bruyne, Axel Witsel y Lois Openda, entre otros. En el minuto 63, el extremo izquierdo fue sustituido por Jeremy Doku.

Bélgica disputó un partido amistoso bastante insulso. A los dieciocho minutos de juego, México abrió el marcador por medio del exjugador del Ajax Jorge Sánchez. Bélgica salió con fuerza del vestuario y empató a uno nada más comenzar la segunda parte. Dodi Lukebakio se internó desde la derecha y, con la pierna izquierda, envió el balón con un bonito efecto al segundo palo.

Los medios belgas concluyen que a Godts le correspondió un papel mínimo, y en la valoración conjunta de, entre otros, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen y Het Belang van Limburg no supera la nota de 4.

«Mika Godts intentó regatear a su marcador directo en un par de ocasiones, lo que le costó la pérdida del balón en varias ocasiones. No pudo confirmar lo positivo de su entrada en el partido contra EE. UU.», escriben los medios.

También del crónica del partido de Het Laatste Nieuws se desprende que la actuación de Godts no suscitó mucho entusiasmo. «Un regate fallido de Godts en su propio campo da lugar a una nueva ocasión para México», señalaba el periódico en el minuto 33 de juego.

Además, en su análisis, De Standaard tampoco se muestra precisamente positivo con Godts. «El extremo del Ajax intentó en varias ocasiones regatear al más puro estilo holandés, pero no logró superar a su marcador, Jorge Sánchez. Solo lo hizo bien en una ocasión, cuando, tras una apertura de Kevin De Bruyne, pasó el balón de primera a Maxim De Cuyper. El disparo de este último se fue fuera».