Los periódicos daneses juzgan con dureza al FC Midtjylland un día después de la goleada por 1-6 ante el Ajax en la fase de grupos de la Conference League. En cambio, elogian a uno de los jugadores más destacados del equipo de Ámsterdam.

Tipsbladet habla de una «humillación» para el Midtjylland en Europa. Las críticas se ceban especialmente con el expulsado Kjell Wätjen. «¿Qué demonios se le pasó por la cabeza cuando derribó a Abdellah Ouazane? Poco antes, el alemán había visto su primera tarjeta amarilla, por lo que tuvo que marcharse antes de tiempo. Desastroso».

Nordin Bakker tuvo que recoger el balón de la red nada menos que seis veces ante el Ajax y tampoco se libra de las críticas de los medios daneses. «Estuvo fatal, sobre todo en el 1-6 del Ajax. Pero Bakker tampoco recibió precisamente ayuda de sus defensas».

«El Midtjylland tuvo que seguir con diez jugadores en la segunda parte, pero ni siquiera así se pueden encajar cinco goles tras el descanso ante un equipo que, sobre el papel, es solo un poco mejor», sentencia el diario sobre el conjunto dirigido por Mike Tullberg, que sigue sin conocer la victoria en la fase de liga de la Conference League.

El 1-1 de Friday Etim en el minuto 28 todavía dio alguna esperanza. «Pero esa esperanza se desvaneció pronto. Poco después del descanso, el Midtjylland volvió a ser incapaz de frenar a Tolu dentro del área. A partir de ese momento comenzó su calvario. El delantero nigeriano fue protagonista de la humillación a manos de los neerlandeses».

Bold no esperaba que el Ajax lograra un resultado tan abultado. «Al final, todo se descontroló. Oscar Gloukh puso el 1-5 a falta de un cuarto de hora y, después, Bakker cometió un error cuando el Ajax sentenció definitivamente el partido».

El periódico danés, en cambio, se deshace en elogios hacia Tolu. «El corpulento número 9 mide 1,97 metros y fue una amenaza constante para el Midtjylland. Es un auténtico refuerzo para el Ajax y un excelente sustituto de Kasper Dolberg. El Ajax fue implacable y extraordinariamente eficaz tras la tarjeta roja al equipo local».