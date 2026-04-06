Los medios británicos ven una tendencia muy preocupante para Arne Slot en el Liverpool: «Algunos jugadores…»

Arne Slot se encuentra en una situación muy complicada en el Liverpool, según señala, entre otros, el Daily Mail. Los Reds fueron eliminados el sábado de la FA Cup de forma extremadamente dolorosa por el Manchester City (4-0), pero el Liverpool debe dar un giro radical a su situación rápidamente, ya que se avecina el partido de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain.

«Slot se encuentra ahora en una situación en la que se cierne la amenaza del despido», comienza el Daily Mail. «Ahora que el final de la temporada está a la vuelta de la esquina, el declive del Liverpool ha ido más allá de lo esperado. Eso quedó patente una vez más el sábado ante el Manchester City».

«Algunos jugadores simplemente ya no estaban dispuestos o no eran capaces de hacer de forma consistente las cosas básicas del fútbol. Y Slot es el responsable de ello. Cuando un entrenador llega a esa fase, el siguiente paso suele ser hacer las maletas», reza la conclusión demoledora.

El sábado, nada más terminar el partido, la prensa británica ya confrontó a Slot con la falta de compromiso de sus jugadores. «Si te fijas solo en los goles, veo carreras que no se siguen, veo centros que no se bloquean, veo duelos ante la portería que no se ganan, entonces tienes toda la razón», respondió el neerlandés.

Y así, los medios británicos consideran que a Slot solo le queda una opción: conseguir un buen resultado el miércoles en París, en los cuartos de final de la Liga de Campeones. «Slot se encuentra ahora en su ‘zona roja’ personal, y solo podrá salvarse si encuentra la manera de infundir a estos jugadores una dosis de fe, energía, confianza en sí mismos y pura fuerza de voluntad de cara al miércoles».

Mientras que el Liverpool afronta el miércoles con muy poca confianza, el PSG tuvo el viernes un excelente ensayo general. En casa se impuso con facilidad por 3-1 al Toulouse. Ousmane Dembélé fue el gran protagonista de los parisinos, por lo que a Virgil van Dijk le espera de nuevo una tarea titánica para contenerlo.