Los medios brasileños, unánimes sobre Ziyech tras su debut como titular

Hakim Ziyech recibe elogios en la prensa brasileña. El mediapunta causó una gran impresión en su debut como titular con Botafogo, que perdió en casa por 1-2 ante Vasco da Gama.

«Ziyech fue un impulsor en el centro del campo de Botafogo», analiza Globo sobre la actuación del exjugador del Ajax. «Jugó un poco más adelantado y estuvo a menudo cerca del delantero Cabral».

El mediapunta de 33 años también recibe elogios del medio brasileño Terra. «El portero Batista, el centrocampista Ziyech y el lateral derecho Telles, que marcó de maravilla de falta, fueron los únicos que mostraron su mejor versión». Ziyech recibe un 7 de nota.

Ziyech comenzó por la banda derecha, pero a menudo se metía hacia dentro. «Con un solo toque de balón dejó desconcertada a la defensa de Vasco da Gama. Cuando el balón llega a los pies de Ziyech, siempre sale algo bueno».

Terra, por cierto, es muy crítico con la política de fichajes y la dirección deportiva de Botafogo. «No tiene sentido fichar a un gran nombre como Ziyech si tienes sobre el campo un equipo que no puede marcar y no genera ocasiones».

Próximos partidos COR Serie A 15:00 BRJ

Ziyech suma ahora 125 minutos con la camiseta de Botafogo. Hace poco debutó como suplente contra Mirassol. El lunes visitará a Coritiba con su equipo.