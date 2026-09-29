Los medios brasileños ya han emitido su veredicto sobre el debut de Mauro Júnior como titular con la selección nacional. El capitán del PSV fue alineado de inicio por el seleccionador Carlo Ancelotti ante Australia (4-2).
La semana pasada, Brasil ya se había enfrentado también a Australia. Entonces, Mauro entró como suplente a falta de un cuarto de hora para el final, tras lo cual Rayan marcó el gol del empate para el país sudamericano (1-1).
Ahora, Ancelotti decidió dar la titularidad al lateral izquierdo del PSV. Mauro no fue sustituido hasta el minuto 86 por el técnico italiano. La elección de Mauro, por cierto, dio sus frutos. Brasil ganó por 2-4.
La edición brasileña de GOAL le da a Mauro un seis por su actuación ante los Socceroos. «Estuvo correcto técnicamente, pero defensivamente quedó mal colocado en el 2-1».
O Globo también se mostró moderadamente entusiasmado con el partido de Mauro. «Se prodigó poco en ataque, hizo muy pocas subidas por banda, pero cumplió bien en defensa. Mejor que Douglas Santos, que jugó el partido de ida contra Australia».
Grêmio Esportivo también calificó a Mauro con un seis. El diario deportivo escribió sobre un partido «aceptable» por su parte. «Sólido, pero no espectacular».