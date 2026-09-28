Los medios belgas sacan la misma conclusión sobre el seleccionador Mark van Bommel tras dos partidos

En Bélgica parece que ya están completamente convencidos de Mark van Bommel. El neerlandés perdió su segundo partido como seleccionador de los Diablos Rojos por 0-1 ante Francia, pero aun así los medios belgas se deshacen en elogios por la manera en la que se presentó el equipo.

Tras la victoria por 0-2 sobre Italia de la semana pasada, el lunes por la noche volvió a parecer durante mucho tiempo que los belgas podían sacar un resultado, de no ser porque Michael Olise marcó justo antes del final el único gol del partido. Un golpe para Van Bommel, que aun así puede contar con elogios.

«Una constatación, tras los dos primeros partidos internacionales bajo Mark van Bommel: llegue a tiempo al estadio. O asegúrese de estar listo en su sofá, porque desde el segundo uno “se pisa el acelerador”, independientemente del rival», concluye Het Laatste Nieuws, tras los dos primeros encuentros de Van Bommel como seleccionador.

«Lo bueno de Mark van Bommel es que no se impresiona. Por muy superior técnicamente que pareciera Francia, en su salida de balón Bélgica estaba plantada en la línea de medio campo. Hombre a hombre. Hace dos años Bélgica destacó por su cautela y su miedo, pero ahora el equipo al menos se atrevió. No se metió en un búnker. Tampoco levantó un muro defensivo lleno de sacos de arena. Ni pasó a una defensa de cinco. Al contrario.»

Después de dos partidos, parece que ya están completamente rendidos a Van Bommel. «Así es como se ganan los corazones de la nación. Por eso quieres desafiar un lunes por la noche el sufrimiento de los atascos en la circunvalación de Bruselas. O, siendo niño, quedarse despierto un poco más de lo habitual por una vez; una vez no puede hacer daño, ¿verdad, papá y mamá? ¿Salió todo perfecto? No. Pero los Diablos sí entretuvieron. No se dejaron intimidar», añade HLN.

«En un estadio Rey Balduino lleno, los Diablos Rojos hicieron exactamente lo que el seleccionador Mark van Bommel les había pedido: presionar al rival con valentía, creyendo plenamente en sus propias opciones», añade de Standaard.

«La primera derrota de Mark van Bommel. Aun así, el seleccionador supo ganarse al público», escribe Het Nieuwsblad. «El nombramiento de Mark van Bommel como seleccionador sí ha provocado algo: se ha vertido una buena salsa holandesa sobre los Diablos Rojos.»

El propio Van Bommel tampoco estaba descontento. «Les he dicho a los chicos que no puedo reprocharles nada. Si ves lo rápido que asimilan nuestra manera de jugar, lo están haciendo muy bien. Son los detalles los que determinan si ganas o no. En el Mundial también fue así. Pero vamos por el buen camino. Por un lado, por tanto, estoy satisfecho; por otro, has perdido este partido.»