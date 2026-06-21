Los medios belgas arremeten tras un nuevo revés: «Tras Trump, Bélgica también se equivoca con Irán»

Bélgica empató 0-0 con Irán el domingo y aún no ha ganado en este Mundial. Necesita vencer a Nueva Zelanda el 27 de junio para avanzar a la fase eliminatoria. Los medios belgas Het Nieuwsblad y Sporza critican con dureza a los Diablos Rojos.

Pese a que el sorteo le favorecía con Egipto, Irán y Nueva Zelanda, tras igualar 1-1 con Egipto y 0-0 con Irán, el grupo de Rudi García está contra las cuerdas y debe ganar el 27 de junio a Nueva Zelanda.

«Una mala película de serie B de Hollywood», escribe Het Nieuwsblad. «Los Diablos Rojos no pasaron del 0-0 contra Irán en Los Ángeles. Se desarrolló un escenario de pesadilla: Lukaku y De Bruyne sin ritmo, Doku ausente y Ngoy expulsado».

«Los belgas deben clasificarse el sábado en un partido a vida o muerte contra Nueva Zelanda. ¿Quién lo hubiera pensado? A veces uno se equivoca con Irán. ¿No es así, Donald?», señala el medio en referencia al presidente estadounidense Trump y al conflicto en Oriente Medio.

«La selección iraní resultó más resistente y aguerrida de lo esperado. Los belgas la subestimaron. Con diez desde el 75’ tras la roja a Ngoy, crearon poco y sufrieron un gol anulado por fuera de juego».

«Había que evitar que los Diablos Rojos transitaran por el Boulevard of Broken Dreams. Parecía uno de esos duelos en los que todo podía salir mal. Irán esperaba sobre todo a las jugadas a balón parado y a los contraataques», concluye el diario, que apunta a Thomas Meunier como uno de los responsables.

«Perdió más de un duelo y, cuando Khanaani disparó a puerta, fue necesaria una enorme parada de Courtois para mantener a Bélgica a flote. En la grada, los hijos de Kevin De Bruyne casi no se atrevían a mirar. El estrés se les subía por la garganta».

Sporza resalta que, tras el 0-0 ante Irán, los belgas se encuentran en una situación apremiante: «Los Diablos Rojos tampoco han ganado en su segundo partido del Mundial. Frente a un Irán muy resistente, los belgas se dieron de bruces y se salvaron por los pelos en varias ocasiones, hasta que Nathan Ngoy tiró del freno de emergencia y vio la tarjeta roja».

Con diez, intentaron una ofensiva final, sin éxito. Tras el 0-0, su futuro en el grupo se complica. Egipto y Nueva Zelanda juegan a las 03:00; el ganador liderará el grupo.

«El DJ del estadio de Los Ángeles eligió el momento perfecto: “Living on a prayer” de Bon Jovi retumbó en los altavoces durante la primera pausa de hidratación. Antes, el VAR había sido el ángel salvador de los Diablos Rojos en la Ciudad de los Ángeles».

«Casi como niños, se dejaron sorprender por una jugada ensayada de Irán en un tiro libre. En los 80 millones de píxeles de la pantalla gigante se podía ver cómo los Diablos se insultaban entre sí. Por suerte, el trasero de Taremi evitó que los Diablos volvieran a quedarse por detrás en este Mundial».

Bélgica no aprovechó el gol anulado a Taremi y ya casi no puede ser primera del grupo. Esa primera, en teoría, se cruzaría con la República Checa y luego con Estados Unidos o Bosnia y Herzegovina.

El segundo del grupo se medirá a Australia, y el ganador probablemente enfrentará al campeón, Argentina. El empate con Irán afecta el camino de Bélgica en el torneo y su clasificación.