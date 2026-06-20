Los medios alemanes ya han visto suficiente y todos llegan a la misma conclusión sobre Ismael Saibari

Las actuaciones de Ismael Saibari en el Mundial han entusiasmado a Alemania. La prensa alemana asegura que el Bayern de Múnich espera impaciente la llegada del internacional marroquí.

«¡Incluso el Bayern lo celebra!», titula BILD. «Saibari, que fichará por el club muniqués la próxima temporada, marcó un gol espectacular en la victoria de Marruecos 1-0 sobre Escocia en el Grupo C. ¡La Bundesliga tiene mucho que esperar de este delantero!».

Según Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad, el fichaje está en su fase final y el jugador se someterá el martes a un reconocimiento médico en Estados Unidos, trámite que se espera que sea meramente formal.

El Bayern pagará hasta 55 millones de euros por su fichaje, cantidad que, según BILD, está justificada. «En Múnich celebran la llegada de esta superestrella; cada acción en el Mundial aumenta su valor», añade el diario.

Kicker añade que se está convirtiendo en «uno de los rostros del Mundial»: «Marcó ante Brasil y ahora, tras 71 segundos y a 115 km/h, contra Escocia. También participó en varias jugadas peligrosas, incluido un disparo al larguero».

Spox destaca su llegada a la Bundesliga tras ser nombrado Jugador del Año en la Eredivisie, aunque el marroquí prefiere no adelantar acontecimientos: «¿Si soy uno de los descubrimientos del Mundial? No lo sé. Eso lo deben juzgar los espectadores y los periodistas».

Sin embargo, se muestra orgulloso de lo que está logrando con Marruecos en el Mundial. «Jugar un Mundial con tu selección es un sueño de la infancia, y ese sueño se ha hecho realidad. Tenemos nuestros objetivos y trabajaremos para alcanzarlos, pero lo afrontamos partido a partido. Creo que podemos llegar muy lejos», concluye Saibari.