Joey Veerman vivió el miércoles una noche para olvidar. El centrocampista del Borussia Dortmund perdió por 1-0 con su club ante el Bodø/Glimt y después recibió duras críticas en los medios alemanes.





El Dortmund fichó a Veerman el verano pasado procedente del PSV por unos 25 millones de euros. El futbolista de Volendam recibió muchos elogios tras sus primeras actuaciones, pero después del miércoles el ambiente ha cambiado.









«Con él siempre pasa lo mismo: está claro que se le dan mejor las acciones ofensivas que las tareas defensivas. Ahí vuelven a quedar en evidencia sus debilidades. En el gol encajado en los últimos minutos, simplemente dejó escapar a Sjövold. Fue un desastre», escribe SPORT1, que le da un 5 por su actuación.





SPOX tampoco quedó satisfecho con Veerman. «En la primera parte realizó una intervención importante en su propia área. Pero, con el balón, al juego del neerlandés le faltó iniciativa. En general, fue una actuación bastante decepcionante», concluyó el medio digital, que le da un 4,5.

El medio local Ruhr Nachrichten tampoco quedó precisamente impresionado con el exjugador de equipos como el sc Heerenveen y el FC Volendam. «El neerlandés intentó dar estructura al juego. A menudo no pasó del intento, aunque el Bodø también lo marcó bien y le privó de opciones valiosas. Logró algunas recuperaciones importantes de balón: 4,5».

Veerman se enfrentará al Union Berlin con el Dortmund el próximo fin de semana. El club sigue invicto en la Bundesliga y ocupa el segundo puesto de la clasificación.