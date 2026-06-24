Los logros árabes y africanos brillan en los ojos de la estrella de Marruecos... ¿Los repetirá ante Haití?

El marroquí Ismail Sibari está a punto de hacer historia en el Mundial. Ya brilló con los «Leones del Atlas» en la fase de grupos.

Ya marcó en los dos primeros partidos de Marruecos en el Mundial 2026: el último, un gol a los 70 segundos contra Escocia. Esa rapidez confirma el gran nivel que mostró la temporada pasada en el PSV Eindhoven, donde anotó 19 tantos.

Ha marcado los dos tantos de los Leones del Atlas en el torneo, ambos tras asistencia de Ibrahim Díaz.

Según Squawka, ante Haití, el jueves, solo necesita un tanto para igualar los 3 goles de Youssef En-Nesyri y convertirse en el máximo anotador marroquí en Mundiales.

De lograrlo, igualará también el récord de goles árabes en el torneo, compartido por Mohamed Salah, Sami Al-Jaber, Salem Al-Dossari, Wahbi Khazri y Al-Nusairi.

Además, si marca ante Haití, será el primer africano en anotar en los tres primeros partidos de una Copa del Mundo.

Lograrlo le permitiría seguir haciendo historia con la camiseta de Marruecos y afianzarse como una de las figuras del torneo.