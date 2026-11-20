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El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha valorado con su habitual franqueza el estado físico de su plantilla antes del partido de Ligue 1 contra el Niza. El técnico español bromeó sobre la sinceridad de sus jugadores al hablar de si están preparados para volver al once titular.

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Luis Enrique cuestiona la sinceridad de sus jugadores sobre su estado físico

Luis Enrique nunca ha rehuido las declaraciones llamativas, y su última rueda de prensa antes de la visita del PSG al Niza este sábado no fue una excepción. El vigente campeón de Francia afronta el partido de mañana como líder de la Ligue 1 con 23 puntos, dos más que el Lille, segundo clasificado, mientras que el Niza ocupa la sexta posición con 17. Al preguntarle cómo gestiona una plantilla llena de jugadores deseosos de tener minutos, el exentrenador del Barcelona bromeó sobre la fiabilidad de lo que le cuentan: «Los jugadores son unos mentirosos, todos dicen que están preparados».

Más allá de la broma, el entrenador lanzó una seria advertencia sobre la intensidad necesaria para el próximo encuentro. Insistió en que su equipo no puede permitirse ninguna relajación si quiere ganar fuera de casa. «Para ganar en Niza necesitamos once jugadores que piensen que es un partido muy importante para nosotros. Si creemos que podemos jugar solo al 50 %, estamos acabados», explicó. Luis Enrique recalcó que sus decisiones tácticas se basan en lo que ve sobre el terreno de juego, no en las estadísticas: «Esto no es Football Manager».

Triple refuerzo tras las lesiones para el PSG

Pese a sus bromas sobre los «mentirosos», el entrenador tenía motivos reales para ser optimista respecto a las opciones de su plantilla. El PSG ha recibido una importante noticia con el regreso de varios jugadores clave del primer equipo a los entrenamientos con el grupo. Ousmane Dembele, Marquinhos y Nuno Mendes vuelven a estar disponibles, lo que da al técnico una flexibilidad táctica muy necesaria para el partido del fin de semana.

El regreso de Dembele es especialmente destacable por su capacidad para cambiar un partido en un instante, sobre todo después de estar de baja por una lesión en los isquiotibiales . El internacional francés ha disputado 10 partidos en todas las competiciones esta temporada, con cuatro goles y seis asistencias. Luis Enrique no ocultó su admiración por los esfuerzos recientes del delantero para volver al campo. «Lo que he visto esta semana es a un Dembele preparado», comentó el entrenador. «Tiene mucha influencia en el equipo. Como aficionado al fútbol, verle en el campo es un auténtico placer».

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Elogios para el joven Senny Mayulu

El entrenador también habló de la evolución de Senny Mayulu, que recibió recientemente su primera convocatoria con la selección francesa y debutó como internacional al jugar 13 minutos en la derrota de Francia por 3-1 ante Italia en la Liga de Naciones . El joven también ha disputado nueve partidos con el Paris Saint-Germain en todas las competiciones esta temporada, con tres goles y dos asistencias. Luis Enrique se mostró encantado con la progresión de Mayulu y sugirió que el centrocampista podría asumir un papel cada vez mayor en el primer equipo.

Próximos partidos NCE Ligue 1 11:15 PSG Ver

Luis Enrique admitió que puede cambiar de opinión sobre un jugador en función de su dedicación y de cómo mejore en los entrenamientos. «No tengo ningún problema en cambiar de opinión si veo que un jugador, como él, ha mejorado», explicó.

Al PSG le espera un calendario cargado tras su visita al Niza

Después de medirse al Niza, el Paris Saint-Germain volverá el miércoles al Parque de los Príncipes para recibir a la Roma en la Champions League. El equipo de Luis Enrique ocupa actualmente el primer puesto de la clasificación de la fase de liga, con un pleno de 12 puntos en cuatro partidos. A continuación, el campeón de Francia volverá a centrarse en la competición nacional y recibirá al Lorient el 28 de noviembre con el objetivo de mantener el liderato de la Ligue 1.