Los jugadores no son tontos: un factor decisivo en el cambio de comportamiento dentro del vestuario del Real Madrid

El cambio que experimentó el comportamiento de los jugadores del Real Madrid dentro del vestuario no fue simplemente el resultado de una mejora en los resultados o del regreso del equipo a la senda de las victorias, sino que hubo un factor decisivo que contribuyó a transformar el ambiente en el club blanco.

Este factor es la confianza absoluta de la que goza el entrenador José Mourinho por parte de la directiva de Florentino Pérez, algo que se reflejó con claridad en la forma en que los jugadores asumen las decisiones del técnico portugués y en su disposición a ejecutar sus ideas sin objeciones.

Los jugadores del Real Madrid se muestran ahora más receptivos a los roles que define el cuerpo técnico, incluso cuando estos les exigen alejarse de sus posiciones habituales, algo que quedó patente en el caso de Fede Valverde, quien mostró una gran flexibilidad para jugar en la posición de lateral derecho, después de haber objetado ese rol la temporada pasada bajo la dirección de Xabi Alonso, cuando dijo: "No nací para jugar de lateral".

El tono de Valverde cambió de manera evidente tras la victoria sobre el AEK de Atenas por 3-2 en la Liga de Campeones el pasado miércoles, pues afirmó su deseo de aprender de sus compañeros Trent Alexander-Arnold y Denzel Dumfries, al decir: "Tengo que esforzarme para ser el mejor centrocampista y el mejor lateral junto a mis compañeros Trent y Dumfries".

Y añadió: "Intento observarlos, aprender de ellos y entender su forma de defender y atacar, son mi ejemplo a seguir y procuro seguirlos a diario. Me alegra que el entrenador confíe en mí, ya sea en el centro del campo o en la posición de lateral. Estoy muy contento".

El periodista Manu Carreño puso el foco en este cambio a través de la emisora "Cadena SER", al considerar que los jugadores cuentan ahora con un entrenador en el que confían, y aclaró que la diferencia no tiene que ver únicamente con lo que Mourinho aporta sobre el terreno de juego, sino también con el respaldo total que recibe de la directiva del club, algo que los jugadores perciben perfectamente y que los hace estar más convencidos de sus decisiones y más firmes en acatarlas.

Carreño agregó que los jugadores no son tontos y saben distinguir entre un entrenador que cuenta con un respaldo real de la directiva y otro que no dispone de las mismas garantías, subrayando que esa sensación se refleja en su comportamiento dentro y fuera del campo, pues se muestran más dispuestos a aceptar las instrucciones y ejecutarlas cuando sienten que el entrenador tiene una autoridad real y no está sometido a una amenaza constante.

El periodista Antonio Romero coincidió con este planteamiento, señalando que las habilidades de Mourinho para convencer desempeñan un papel importante en el cambio de mentalidad del grupo, pero también recalcó que el respaldo de Florentino Pérez al técnico portugués se ha vuelto evidente dentro del club, incluso para las personas que acuden a diario a la ciudad deportiva de Valdebebas, al considerar que ese apoyo no estaba presente en la misma medida durante la etapa de Xabi Alonso.

Hay otro factor que contribuyó a cambiar el ambiente dentro del Real Madrid, y es el contexto histórico del equipo, después de haber pasado dos temporadas sin conquistar un título importante, algo que hizo a los jugadores más conscientes de la necesidad del grupo de cambiar y de alejarse del intercambio de reproches y de la búsqueda del responsable de los fracasos anteriores, para centrarse en su lugar en ejecutar las ideas del cuerpo técnico.

Romero considera que la sucesión de entrenadores con la persistencia de los mismos problemas hizo que la responsabilidad recayera en mayor medida sobre los jugadores dentro del campo, en lugar de limitarse a culpar únicamente al entrenador por los resultados, lo que ayudó a que surgiera un grupo más abierto a aprender y a responder a las instrucciones de Mourinho, de modo que el respaldo de la directiva y la confianza en el entrenador se convirtieron en uno de los factores más destacados tras el cambio que vive el vestuario del Real Madrid.