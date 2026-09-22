«Los jugadores no están en la misma sintonía»: Florian Wirtz recibe respaldo tras duras críticas

El exdelantero de los Three Lions Emile Heskey salió en defensa del internacional alemán después de que recientemente el icono red Jamie Carragher emitiera un veredicto demoledor sobre Wirtz y recomendara al técnico del Liverpool, Andoni Iraola, que en el futuro dejara de incluir al jugador de 23 años en el once inicial.

"Wirtz volvió a estar realmente mal. Simplemente no hay nada. No pasa absolutamente nada. Fue una de las peores actuaciones que le he visto con la camiseta del Liverpool. Creo que Iraola tiene que tomar una decisión de cara al futuro. Para mí, no puede estar en este equipo", había declarado Carragher en su pódcast tras la victoria por 1-0 del LFC ante el AFC Bournemouth el pasado sábado.

Heskey, en cambio, no cree que la culpa sea únicamente del alemán. Aunque Wirtz no está mostrando el rendimiento que se esperaba de él en el Liverpool, también hay que tener en cuenta las circunstancias externas y a sus compañeros, opinó el exjugador de 48 años a Wettbasis.com.

"Fue muy difícil para él llegar desde Alemania. Ya lo he visto muchas veces: jugadores que allí eran fantásticos y luego se marchaban a la Premier League. Todo el mundo piensa que el fútbol alemán y el inglés son parecidos, pero la Premier League es algo diferente". Wirtz detecta las situaciones antes que muchos de sus compañeros, "pero los jugadores no están en la misma sintonía que él".

¿Cómo fue el inicio de temporada de Florian Wirtz en el Liverpool FC?

Desde que Iraola dirige los destinos del Liverpool, Wirtz vuelve a actuar principalmente como mediapunta, mientras que su predecesor Arne Slot utilizó a menudo al jugador de 23 años en posiciones de media banda.

Heskey cree que el nuevo viejo rol le sienta claramente mejor a Wirtz, aunque también considera que debe generar más peligro de gol por sí mismo: "Es un jugador de enlace. Pero para eso los demás también tienen que ofrecer desmarques".

Ante el Bournemouth, el técnico del LFC, Iraola, alineó a Wirtz de inicio, aunque el internacional alemán apenas logró convencer y fue sustituido a los 71 minutos por Trey Nyoni. Tras seis partidos entre todas las competiciones, Wirtz sigue con solo una participación directa en gol (una asistencia).