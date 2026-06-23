«Los jugadores negros no tienen la concentración necesaria para jugar un partido completo»

Rade Bogdanovic, exfutbolista serbio de 56 años, provocó un gran revuelo con un comentario racista tras el partido del Mundial entre Bélgica e Irán. Al comentar la tarjeta roja de Nathan Ngoy, afirmó: “Los jugadores negros no pueden concentrarse más de 60 o 80 minutos”. Posteriormente se disculpó.

Durante el análisis en la cadena pública serbia RTS, Bogdanovic comentó la roja a Ngoy, quien perdió el balón ante Mehdi Taremi y luego lo agarró. «Los jugadores negros no mantienen la concentración más de 60 u 80 minutos», afirmó.

“Yo también he jugado con personas de color. A veces tenía que evitar que mis propios compañeros cometieran errores”, añadió. “En la mayoría de los casos, simplemente hay una falta de concentración”. El presentador le recriminó inmediatamente esas palabras, pero el analista se mantuvo firme en su postura.

Sus palabras se viralizaron y recibieron numerosas críticas; muchos usuarios las calificaron de racistas e inapropiadas.

Un día después reapareció en RTS para comentar el Argentina-Austria, pese a la polémica.

Más tarde, a través de Reuters, Bogdanovic se disculpó: «Pido sinceras disculpas por mis declaraciones sobre los futbolistas negros».

RTS emitió un comunicado en el que aclaró que Bogdanovic no pertenece a su plantilla fija, sino que fue contratado solo para el Mundial como comentarista, y pidió disculpas por sus palabras.

Por ahora se desconoce si afectarán a futuras colaboraciones.

Bogdanovic comenzó su carrera en el Zeljeznicar de Sarajevo y luego jugó en Corea del Sur y Japón. De vuelta en Europa, vistió las camisetas del Atlético de Madrid, el NAC Breda, el Werder Bremen y el Arminia Bielefeld, además de disputar tres partidos con la selección de Yugoslavia.