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Los jugadores ingleses se divierten en el vestuario con una canción holandesa

Mexico vs Inglaterra
Mexico
Inglaterra
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El domingo, tras la agónica victoria 3-2 de Inglaterra sobre México en octavos del Mundial, Thomas Tuchel vivió un breve susto. John Stones y Declan Rice le bromearon fingiendo una lesión, y el susto pronto se convirtió en risas.

Inglaterra avanzó a cuartos tras un duelo emocionante en el Azteca, aunque perdió a Jordan Henderson por una lesión en el brazo que lo marginará del resto del torneo.

Mientras Henderson recibía atención médica, el plantel celebró en el vestuario. Rice aprovechó para bromear: llamó a Tuchel para que atendiera a Stones.

«Entrenador, entrenador», gritó Rice, y Tuchel acudió de inmediato. Al oír «Es el hombro», el técnico alemán se llevó las manos a la cara, temiendo otra lesión grave.

Pero segundos después llegó el alivio. Stones, que fingía dolor en el hombro, empezó a moverlo al ritmo de la música. En ese momento sonaba «Talk To You», de ANOTR. El plantel estalló en risas y Tuchel, al entender la broma, se acercó con una sonrisa.

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Stones, que había ingresado ante México y ayudado a mantener la ventaja con un hombre menos, afirmó tras el partido que está preparado para asumir más minutos si Tuchel lo requiere.

«Todos tenemos el mismo objetivo: llegar a la final y ver adónde nos lleva. Me siento genial, disfruto ayudando al equipo y rindiendo como contra México. Desde principios de año estoy listo para jugar partidos completos. Me frustra no jugar. Quiero jugar», concluyó.



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